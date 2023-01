Vigilia en Cárdenas por joven muerto en naufragio

Las muestras de dolor por la muerte de varios de los ocupantes de la precaria embarcación que naufragó el pasado martes frente a las costas de Cárdenas, continúan en esta localidad matancera en la que este domingo se convocó a una vigilia en memoria de uno de los jóvenes fallecidos.

Un grupo de cardenenses se dieron cita para recordar a Tito González, uno de los fallecidos en el naufragio que el martes 24 de enero dejó al menos 6 personas muertas y once desaparecidas, al incendiarse la embarcación al norte de Cayo Cruz del Padre, en Cárdenas.

Captura de pantalla Facebook / Yuniel Ramírez

En silencio, frente a un improvisado altar en el domicilio del joven, se congregaron decenas de personas en la noche de este domingo para homenajear a González y recordarle con fotos, música y velas encendidas en su honor.

Captura de pantalla Facebook / Teresa Servia Ramírez

Familiares y amigos que mantuvieron comunicación telefónica con los sobrevivientes dijeron que el bote, elaborado con tanques metálicos de 55 galones, se incendió poco después de salir y los balseros debieron lanzarse al agua en medio del fuerte oleaje. En el incidente fueron rescatados 11 sobrevivientes.

Este domingo fue hallado el cadáver de uno de los 12 balseros que habían sido reportados como desaparecidos. Con el hallazgo del cuerpo sin vida de Yoan Karel Almaguer Tamayo se elevaron a seis las víctimas fatales de esta tragedia.

Además, se confirmó la identidad de Nayelis Rodríguez (19 años) una de las personas fallecidas, acerca de las cuales las autoridades no han ofrecido información pública.

El viernes, dos amigas del joven Kevin Medina, fallecido en el naufragio se despidieron de él con emotivos mensajes publicados en sus redes sociales, en los que manifestaron el estupor y profundo dolor que sienten ante la muerte de su amigo.

“Mi ángel, no era tu momento, tenías una vida aún por delante y muchos sueños por cumplir…”, expresó una de ellas. “¿Cómo lo asimilo? ¿Cómo me hago entender que ya no vas a estar conmigo, que ya no tengo a mi mejor amigo conmigo, a mi hermano?”, se preguntó la otra.

Un día antes, Yaylin Mesa Vázquez, una de las 11 personas que fueron rescatadas tras el naufragio reconoció que el dolor que siente es inmenso, y suplicó que la búsqueda no se detuviera.

“Hola a todos soy uno de los sobrevivientes del naufragio ocurrido en la ciudad de Cárdenas el pasado lunes 23. Gracias a Dios pude salir de esa pesadilla. Dios me dio una oportunidad. Aunque sigo viva, mi corazón está deshecho porque ahí perdí a mi hermana mayor, una mujer guerrera que luchó hasta no poder más", escribió en un conmovedor texto en Facebook.

La joven -que acompañó su testimonio de imágenes de sus quemaduras y lesiones- dijo que además de su hermana perdió a muy buenas amistades, personas "que no merecían morir" y que "sólo querían un mejor futuro para ellos y sus familiares”.

Mesa afirmó que ella y otra joven fueron rescatadas por un barco de pescadores y no por tropas guardafronteras, como dio a conocer la nota oficial de medios de prensa matanceros.

“A mí, como a otra muchacha, nos rescató un barco de pescadores, no fue guardafronteras, nos encontraron a la deriva mar abierto. Siento mucho todo esto y el dolor es inmenso. En paz descanse donde quiera que estén y espero que los que aún siguen con vida aparezcan pronto”, concluyó la joven, que compartió fotos de algunos de los balseros que formaron parte de la travesía.