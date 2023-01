Amigas lloran muerte de joven balsero fallecido en naufragio de Cárdenas

Dos amigas de Kevin Medina, fallecido en el naufragio de una embarcación de balseros cubanos frente a las costas de Cárdenas, Matanzas, se despidieron del joven en las redes sociales.

Las jóvenes compartieron emotivas publicaciones que muestran el estupor y el profundo dolor que sienten ante la muerte de su amigo.

En un extenso post, la joven que se identifica en Facebook como Claudyta Pérez Hernández hizo pública su perplejidad ante la muerte de Kevin.

“Díganme que no mi niño dime que solo es un sueño, por favor, mi ángel más bonito, como te decimos, adiós, nunca va a ser un adiós, nunca va a ser un hasta nunca, siempre será un hasta pronto, siempre estarás entre nosotras, mi niño malcriado pero cariñoso, quien va a cuidar ahora a tus 3 princesas a tus 3 niñas consentidas, vuela alto mi niño, pero aparece en mis sueños, dime que estás bien, que estás en paz, y que no sufriste mucho, mi niño, ven, aparece, dime que todo es mentira y vamos a reírnos un rato de toda esta mierda como si fuera un mal chiste”, comienza el emotivo post.

“Mi ángel, no era tu momento, tenías una vida aún por delante y muchos sueños por cumplir, te agradezco tanto, gracias por todo, por todo el amor, por enseñarnos tanto, enseñarme tanto, aun en este día tan triste me sigues enseñando a vivir la vida al máximo como tú solo sabías hacerlo , a abrazar bien fuerte porque no sabemos cuándo es el último y así te abrace yo ese día tan fuerte que nunca lo vas a olvidar. Gracias, mi ángel”, dice en otro momento.

Claudyta compartió fotos suyas con el joven fallecido y una de la tumba del muchacho.

Otra de las amigas, Cynthia Pérez Hernández, también dedicó varios posts a recordar al amigo fallecido.

“Te necesito, hermano mío, no te nos vayas, Clau, Narye, y yo te necesitamos para que nos cuides como solo tú sabes hacerlo , esto es muy duro no nos dejes, señor, haz un milagro”, pidió.

En el segundo post, escrito luego de confirmar la muerte del joven, Cynthia se pregunta cómo asimilar tan terrible noticia.

¿Cómo lo asimilo? ¿Cómo me hago entender que ya no vas a estar conmigo, que ya no tengo a mi mejor amigo conmigo, a mi hermano? Hay cosas que uno nunca va a entender, pero Dios siempre tiene un propósito, y él te necesitaba allá arriba con él, pero aquí nos han dejado un gran dolor. No tengo palabras para expresar cómo me siento ahora mismo, se me fue el único amigo hombre que la vida me dio, se me va una pequeña parte de mí contigo, porque nunca voy a superar tu partida”, escribe en otro momento de post.

Asimismo, Cynthia compartió captura del último chat que sostuvo con Kevin antes de su malogrado viaje en balsa.

El naufragio, en el que al menos 5 personas murieron mientras 12 permanecen desaparecidas. ocurrió en la mañana del martes 24 de enero al norte de Cayo Cruz del Padre, en Cárdenas.

En el incidente fueron rescatados 11 sobrevivientes.

Familiares y amigos que mantuvieron comunicación telefónica con los sobrevivientes dijeron que el bote, elaborado con tanques metálicos de 55 galones, se incendió poco después de salir y los migrantes debieron lanzarse al agua en medio de un fuerte oleaje.