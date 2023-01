Confirman identidad de joven de 19 años fallecida en naufragio de Cárdenas

La identidad de Nayelis Rodríguez, la joven de 19 años que falleció en el naufragio de una embarcación de balseros cubanos frente a las costas de Cárdenas, Matanzas, fue confirmada en las últimas horas por personas cercanas a su entorno.

Varios amigos se despidieron de la muchacha a través de emotivos posts, en los que etiquetaron el perfil de Facebook de Nayelis.

“Hoy es muy triste para mí porque estoy despertando de una pesadilla. No tenía palabras ni pulso para expresar lo que siento [desde] el 25 de enero, a la 5 de la tarde, cuando les dijeron a esos padres devastados que su muñeca había fallecido”, comienza la publicación de despedida de Dulce Méndez Junco.

“Esa noticia me dejó en shock. No había consuelo para ellos, no lo creíamos que les habían arrancado a su reina. Hoy expreso esto porque tengo mucho dolor por ella, para mí era mi niña, yo la quería mucho. En ella siempre vi la niña que no tengo. (…) Yo siempre le daba buenos consejos y ella me daba fuerza. Me decía del amor que sentía por sus padres, abuela y hermanos. Ella destilaba amor con todos (…) Mi niña bella siempre te voy a recordar”, expresó en otro momento de su post.

Por su parte, un joven identificado en Facebook como CR KOKITHO, amigo de la infancia de la fallecida, compartió su estupor ante la inesperada noticia.

“Naye, asere, te fuiste así, sin decir adiós ni nada, que dura es tu partida, recuerdo cada día los momentos que vivimos de nuestra infancia en la secundaria Esteban Hernández, y después de eso seguimos siendo amigos. Todos sabían que yo quería contigo algo más que una amistad, pero tú como siempre de buena amiga nunca me diste la oportunidad”, dijo en el post.

“Hasta el día de hoy me entero de tu partida, ñoo, tan temprano, solamente con 19 añitos, te quedaba una vida por vivir, asere. Que diosito te tenga el lugar más hermoso del cielo, y no estás sola ahora, estás junto a Deivito y Wilden, que nos llevamos tan bien”, concluyó el joven.

Recientemente, trascendieron en las redes sociales posts de despedida de amigas de otro de los balseros fallecidos, Kevin Medina. Una de ellas compartió fotos suyas con Kevin y una de la tumba del joven fallecido.

Este domingo fue hallado el cadáver de uno de los 12 balseros que habían sido reportados como desaparecidos tras el naufragio de la embarcación, ocurrido en la mañana del pasado 24 de enero, al norte de Cayo Cruz del Padre, en Cárdenas, Matanzas.

Con el hallazgo del cuerpo sin vida de Yoan Karel Almaguer Tamayo se elevan a seis las víctimas fatales de esta tragedia, mientras permanecen desaparecidas otras 11 personas.

Luego del naufragio, fueron rescatados 11 sobrevivientes, según los reportes oficiales de los hechos. Sin embargo, las autoridades no han revelado la identidad de ninguna de las personas fallecidas ni de los desaparecidos.

Familiares y amigos que mantuvieron comunicación telefónica con los sobrevivientes dijeron que el bote, fabricado con tanques metálicos de 55 galones, se incendió poco después de salir y los migrantes debieron lanzarse al agua en medio de un fuerte oleaje.