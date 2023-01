Yanis Varoufakis: Cuba debe respetar los derechos humanos

El economista y político izquierdista griego Yanis Varoufakis, de visita en Cuba, afirmó que el régimen cubano debe respetar los derechos humanos y emprender económicas que "energicen" a las pequeñas empresas, si quiere aumentar la "fortaleza" de la revolución.

El que fuera ministro de finanzas durante el gobierno de Alexis Tsipras, uno de los rostros visibles de la tensión institucional que supuso para la Unión Europea la crisis en Grecia y las exigencias de reformas económicas por parte del bloque europeo, asistió en La Habana a la V Conferencia para el Equilibrio del Mundo.

El foro, que reunió a más de mil participantes de 86 países, sirvió de tribuna al profesor universitario y secretario general del Frente Europeo de Desobediencia Realista para abogar por la renovación de la alianza de países no alineados en un contexto de "nueva guerra fría".

En declaraciones a EFE, el líder izquierdista europeo, reveló que ha estado en conversaciones con la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, y miembros del Buró Político del Partido Comunista (PCC, único legal), a quienes ha explicado que la llamada “revolución” se fortalecería más aún si respetara los derechos humanos de opositores y activistas.

“La fortaleza de la revolución cubana aumentará cuando trate a aquellos que se manifiestan contra el Gobierno cubano y el PCC como a su propia gente, como potenciales aliados pese a desacuerdos y manifestaciones”, dijo.

Varoufakis aseguró haber sido "muy explícito" al plantear a las autoridades cubanas la problemática de los derechos humanos, avalando los numerosos informes de gobiernos y diversas ONG sobre la cuestión.

"Me acerco a Cuba de la misma forma que lo hago con mis amigos, con mi familia... con todo el mundo con el que tengo que cooperar y trabajar conjuntamente. De una forma a la vez respetuosa y crítica", aseveró el político griego.

Famoso por la frontalidad de su ideario de izquierdas, Varoufakis señaló que “si alguien cercano y con el que tienes que cooperar hace algo mal, tienes que mirarle a los ojos y decírselo. Y eso incluye los derechos humanos”.

Además, pidió recuperar para la izquierda el concepto de libertad, algo que consideró que perdió en favor de la derecha en el siglo XX "a causa del gulag y de la tendencia (de la izquierda) de crear campos de concentración para su propia gente".

No obstante, el izquierdista no perdió la ocasión para culpar al "terrorismo financiero ejercido por Estados Unidos sobre Cuba" de la "desesperada" situación en la isla. "No es nada menos que un milagro que Cuba siga en pie. Tengo una gran admiración por su capacidad de resistir y no rendirse a los movimientos predatorios de los EE.UU.", afirmó.

En un contexto marcado por la aguda crisis que sufre el país, con escasez de medicamentos, combustible y alimentos, además de inflación y desigualdad creciente en el país, el economista griego reconoció que sus interlocutores fueron "bastante autocríticos con respecto a su política monetaria", en referencia a la denominada Tarea Ordenamiento.

Sin embargo, Varoufakis indicó que las autoridades cubanas pueden tomar algunas medidas para mejorar la situación del país, como "energizar las pequeñas empresas cooperativas con muchos grados de libertad" y "canalizar capital" hacia ellas.

Además, les recomendó "ver formas de explotar la emergencia de los sistemas de pagos monetarios chinos, incluida la divisa virtual del Banco Central de China".

Según la ONG Prisoners Defenders, en Cuba hay actualmente más de mil presos políticos, mientras que la plataforma Justicia 11J cifra en unas 700 las condenas a los manifestantes que participaron en las históricas protestas del 11J que sacudieron pueblos y ciudades en un inédito estallido social que reclamaba libertad, democracia y derechos humanos en Cuba.