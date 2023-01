Yordenis Ugás a Robeisy Ramírez: Estoy muy orgulloso de ti y siempre tendrás mi apoyo

El boxeador profesional cubano Yordenis Ugás dedicó unas palabras de apoyo a su compatriota y amigo, el boxeador Robeisy “El Tren” Ramírez, quien se enfrentará en abril a Isaac “Royal Storm” Dogboe por el título mundial vacante interino peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (WBO, por sus siglas en inglés).

“Estoy muy orgulloso de ti y siempre tendrás mi apoyo”, expresó el campeón cubano a su colega, con el que trabó amistad desde su llegada a Estados Unidos y con el que comparte equipo de entrenamiento.

Captura de pantalla Facebook / Yordenis Ugás

“El Tren” Ramírez, quien sirvió a Ugás de principal sparring en su preparación para la pelea contra Manny Pacquiao, se enfrentará el sábado 1 de abril contra el ghanés-británico “Royal Storm” Dogboe en una pelea de 12 asaltos que se celebrará en el Hard Rock Hotel & Casino Tulsa.

“Hermanito ha sido un viaje largo, estoy muy orgulloso de ti y siempre tendrás mi apoyo. Recuerdo cuando fui a Tampa y manejaste dos horas con tu mujer embarazada de 7-8 meses para conocerme. Después debutaste y perdiste, y fui a verte a Miami y te dije que más que nunca confiaba en ti y que comenzaras a trabajar con mi entrenador Salas”, le dijo Ugás al de Cienfuegos en una publicación en sus redes sociales.

“Hemos visto a Robeisy Ramírez crecer de un atleta olímpico condecorado a un joven al borde del estrellato. Isaac Dogboe no será fácil y representa la prueba más dura de la carrera de Ramírez. Espero una pelea emocionante y dramática para los grandes fanáticos en Tulsa”, dijo el legendario promotor de Top Rank, Bob Arum.

El doble campeón olímpico con el equipo nacional abandonó en 2018 la preparación de la delegación cubana que entrenaba para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, que se estaba llevando a cabo en la ciudad mexicana de Aguascalientes.

Desde entonces, su carrera en el boxeo profesional se ha venido consolidando, a pesar de no conseguir la corona en su división. Ugás ha sido un amigo y mentor del pluma cubano, quien también ha subido al ring luciendo equipación de Patria y Vida, dejando clara su aspiración de libertad para Cuba.

Ramírez (11-1, 7 KOs), pasó de perder su debut profesional en agosto del 2019 a ser uno de los principales contendientes de la división en el 2023, según notifight.com. Ubicado tercero en el ránking de la WBO Ramírez tuvo un gran avance en el 2022, noqueando el irlandés Eric Donovan, al previamente invicto Abraham Nova y al veterano argentino José Matías Romero.

Considerado uno de los mejores boxeadores que haya surgido del famoso sistema amateur cubano, Ramírez ha noqueado a cinco de sus últimos seis rivales, lo que Notifight considera “un sorprendente aumento de poder”. En abril espera obtener la mejor victoria de su carrera en Tulsa.

“Los elogios son muchos ahora, pero hay que escucharlo con prudencia, humildad y seguir trabajando duro, como un niño que todavía no ha ganado nada. Con el Favor de Dios espero verte ganando tu primer campeonato mundial de muchos este próximo 1 de abril. ¡Vamos a hacerlo!”, le dijo Ugás a su colega.

"He estado boxeando durante más de 20 años y he sido un peleador en cada paso del camino", dijo Ramírez. "Nunca olvidé de dónde vengo, pero me niego a definirme por mis logros pasados. Incluso después de ganar mi segunda medalla de oro olímpica, soporté dificultades, acepté los desafíos que tenía por delante y sé que mis mayores pruebas y logros más significativos en el boxeo aún están por delante”.

Dogboe (24-2, 15 KOs) tuvo un rápido ascenso al campeonato de peso junior pluma, pero perdió su título y el impulso de su carrera con derrotas consecutivas ante Emanuel Navarrete. Ganador del título mundial de la WBO del peso supergallo en 2018, Dogboe respeta al rival al que se enfrenta.

“Hace casi cinco años, me convertí en campeón mundial para sorpresa de muchas personas. El 1 de abril, seré coronado dos veces campeón de dos divisiones”, dijo Dogboe. “Ramírez es un buen boxeador y lo felicito por sus logros. He esperado pacientemente esta oportunidad”.

Por su parte, el cubano se declaró concentrado en esta pelea, consciente de la oportunidad que significa para su carrera. “El 1 de abril entraré al ring con el hambre que me ha traído hasta aquí y el hambre que viene de saber que aún queda mucho por lograr. Esto es solo el comienzo para Robeisy ‘El Tren’ Ramírez”.