Policía esposa a opositor cubano en un poste por vender pan en La Habana

Un nuevo caso de abuso policial ocurrió el miércoles por la tarde en el municipio Guanabacoa, en La Habana, donde un jefe de sector esposó a un vendedor ambulante en un poste por comerciar pan.

La víctima se nombra Esquizander Benítez Moya, un opositor que fue echado de su trabajo y hace lo que puede para sobrevivir y mantener a su familia.

"Detienen a mi hermano injustamente por hacer lo cotidiano en un pueblo desabastecido", denunció su hermano, Erisdel Benítez Moya, en el muro de Facebook del activista, porque este se encuentra incomunicado.

Captura de Facebook / Esquizander Benítez

Según relató Erisdel en un video, el jefe de sector del reparto Mañana detuvo a su hermano de forma arbitraria y lo arrastró por el suelo.

"Mira lo que hacen con los jóvenes cubanos, yo soy licenciado en educación y no estoy ejerciendo el empleo porque el gobierno me botó por mis ideales. El jefe de sector me cogió vendiendo pana para alimentar a mi familia y me reprimió de cara a toda las personas que están aquí presentes, me tiró al piso, me golpeó, me esposó...", gritó el opositor.

Horas después, la usuaria de Facebook Yanivis León denunció que Esquizander está preso y desaparecido, y que a su madre, que fue a interesarse por la situación de su hijo, le pusieron una multa.

"Fue arrastrado frente a su madre y su hermano que daban gritos por la libertad de todos los cubanos. (...) Pido a los pocos que puedan ver este post que compartan, que lo hagan llegar hasta donde puedan. Esquizander es otro de los tantos que hoy está siendo torturado por la policía política de Cuba por pedir libertad para todos nosotros, no lo dejemos solo", demandó.