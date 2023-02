Cubana es declarada no culpable de asesinar a su exnovio en Florida

Momento en que escucha el veredicto de no culpable Foto © Captura de pantalla

Un tribunal de Florida halló este viernes no culpable a la cubana Dianelis de la Caridad Fonseca de pagar para que asesinaran a su novio, Richard Vasallo, en 2012.

Aunque la acusada confesó el crimen hace 11 años, ahora dijo que fue presionada por la policía para confesar su participación en el crimen.

“Eso era parte del plan que Pimentel me dijo que yo tenía que admitir que yo había hecho eso. Él me dijo que yo tenía que ayudarlo a él y él me iba a ayudar a mi”, declaró.

La Fiscalía acusó a Fonseca de pagarle 600 dólares estadounidenses al mexicano José Martín Pérez para que asesinara a Vasallo; a cambio se casaría con él para que obtuviera la residencia permanente en Estados Unidos.

Martín Pérez será juzgado en marzo, según informó Telemundo 51.

La madre de la víctima se desmayó en la corte al escuchar la noticia y los bomberos tuvieron que ayudarla, ya que esperaba se hiciera justicia sobre el asesinato de su hijo.

"Quiero morirme", dijo antes de salir de la corte, recogió la agencia española EFE.

Durante la vista de esta semana, Fonseca relató como Martín Pérez agredió físicamente a vasallo, que en ese momento tenía 25 años.

“Se fajaron, Martín lo tiró contra el piso, se golpearon”, dijo.