Venden latas de puré de tomate con sabor a frutabomba en Santiago de Cuba

El periodista independiente cubano Amílcar Melián denunció la venta en Santiago de Cuba de latas selladas de presunto puré de tomate que en realidad tiene sabor a frutabomba.

“En la calle Garzón, de Santiago de Cuba, en la zona de las 18 plantas hoy 3 de febrero del 2023, hay un camión vendiendo latas de puré de tomate que no saben a puré de tomate. No dejan de vender, venden unas 7 latas por minuto. Las pequeñas a 150, las grandes a 600 pesos. El contenido es rojo, no es espeso y sabe a frutabomba, y a algo picante”, explicó el comunicador en Facebook.

(Fuente: Captura de Facebook/Amílcar Melián)

Las latas en cuestión tienen la etiqueta de la Empresa Agroindustrial Ceballos en la que aparece descrito como único ingrediente el tomate natural, según mostró en una foto Melián, quien acotó que “ese saborcito ácido-picante sugiere que ese puré está a punto de echarse a perder”.

“Yo he hecho puré de tomate cientos de veces y no hay manera de que sepa a otra cosa que no sea a tomate. Si le echas tomate, sabe a tomate”, comentó jocoso Melián.

“He sembrado tomate en mi casa, y he comprado tomate sembrado por campesinos de Santiago y de Occidente: saben iguales. El tomate es uno venga de la geografía que venga, ninguno sabe a frutabomba. La frutabomba no sabe a tomate, sino a frutabomba”, añadió el periodista, quien relata que le llegó a preguntar al vendedor si era tomate real y él le dijo que sí.

(Fuente: Captura de Facebook/Amilcar Melián)

“Estuve unos 30 minutos decidiéndome, y me fui porque no confiaba. Como a las tres cuadras, me detuve. Y me dije: Carlos, bro, párate ahí, las veces que te han estafado vendiéndote fruta bomba batida teñida de rojo por tomate, ninguna lata decía Ceballos. Tú confías en la marca Ceballos. Esa gente de Ceballos no estafa, son legales, es la última gente que estafaría”, contó el escritor.

Finalmente compró la lata de 600 pesos con el resultado de que al abrir la lata encontró el citado líquido con sabor a frutabomba. Amílcar Melián etiquetó en su publicación a Sailí Sosa y Katia Siberia, dos periodistas de Ciego De Ávila a las que invitó a investigar el tema, puesto que la lata tenía la etiqueta de la Empresa Agroindustrial Ceballos, radicada en esa provincia.

Ceballos se dedica al procesamiento de frutas, hortalizas y tubérculos, así como a la comercialización de jugos, papas congeladas, purés de frutas, puré y pasta de tomate, mermelada y pastas de frutas, entre otros productos.

Sosa comentó que “la Empresa Ceballos hace dos años no comercializa la pasta de tomate, pues solo por el costo de las latas no les daba negocio”.

“Aquí tenemos entonces a unos que tienen envases y venden algo de mala calidad dentro de esos envases usando una marca que no es de ellos. Habría que seguirle la pista a la etiqueta. ¿Será de Ceballos o ya tendremos impostores adjudicándose marcas?”, cuestionó por su parte la periodista avileña Katia Siberia.

Otros usuarios también reportaron en los comentarios de la publicación experiencias similares. Una mujer asegura haber comprado hace unos meses una falsa pasta de tomate a un vendedor clandestino en Ciego de Ávila por un valor de 700 pesos cubanos.

Otra comentarista argumentó que compró en La Habana la semana pasada una lata similar por mil pesos y añadió que la "estafa es interprovincial".

En febrero de 2021 el diario avileño Invasor informó que como parte de las afectaciones por la Tarea de Ordenamiento algunos productos de Ceballos como el puré de tomate y el dulce de guayaba dejaron de ser rentables, dados los nuevos costos de las materias primas.

No es la primera denuncia de su tipo en los últimos años. En 2020, una cubana se sintió estafada en una tienda de La Habana al comprar una lata de puré de tomate de mini industria que realmente contenía puré de zanahoria.