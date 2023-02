El Taiger pide ayuda a sus fans con un enigmático sueño

El reguetonero cubano El Taiger pidió ayuda a sus seguidores para descifrar un enigmático sueño que tuvo recientemente con su fallecido padre.

El cantante contó que su papá era "un personaje que todos querían a pesar de sus gustos y su manera de ser, bebedor a más no poder, en fin un hombre sabio de naturaleza" y que, aunque nunca estuvo en sus fechas señaladas, me señaló el camino con 9 años".

"Me dijo en una reunión de padres: 'No vengo más', y acto seguido soltó: 'El mundo es de los inteligentes', frase que marcó hasta el día de hoy", recordó El Taiger.

"Ayer soñé que estaba en pipa de Santiago de Las Vegas al costado de la loma del Cacagual, un lugar donde él solía ir. De momento estoy dentro de un rancho y entra y me dice 'mira mi madrina, que no te ve desde que eras chiquito', subí la vista y ahí estaba una señora trigueña con mucha personalidad, ella con mucho amor me tocó la cara y me dijo '¿por qué lloras?', yo con mucha pena le dije '¿por qué me cuesta portarme bien? Me dijo '¿y acaso se portan bien contigo?' y se puso seria y con voz de hombre", relató.

"Te hice rey y también te puse en medio de traiciones, guerras y mentiras para que en cada dificultad al resolverlas fueras el orgullo de estos dos [sus padres]", le dijo la misteriosa mujer, que le aseguró que era su ángel de la guarda y se llamaba Bárbara y le pidió que no derramara una lágrima más.

"No soy muy conocedor de estos temas, pero los que sepan ayúdenme a entender quién era y cuál es la enseñanza. No tengo ni la Virgen del camino hecha, pero se que algo grande me acompaña en el corazón", pidió a sus seguidores, quienes le dieron múltiples interpretaciones de su sueño.

El Taiger, entre otros proyectos, está trabajando en un disco para los niños del Hospital St Jude y su primer sencillo, estrenado a mediados de enero ha tenido una gran aceptación. El artista afirmó que las ganancias de las canciones dedicadas a este centro médico estarían dedicadas a la investigación y tratamiento de los niños con cáncer.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.