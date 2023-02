Polémica en Florida por retiro de bibliotecas escolares de biografía de Roberto Clemente

El retiro de la biografía del pelotero boricua Roberto Clemente de las bibliotecas del distrito escolar de Duval, en Florida, ha desatado la polémica en el estado.

Roberto Clemente: El orgullo de los Piratas de Pittsburgh sobre el astro boricua, miembro del Salón de la Fama, y otros libros sobre figuras latinas, como la fallecida cantante de salsa cubana Celia Cruz y la jueza Sonia Sotomayor, se encuentran "cubiertos o almacenados y puestos en pausa para uso de los estudiantes" en el Distrito de Escuelas Públicas del Condado de Duval, por considerarse de "contenido demasiado maduro para el nivel de grado para el que fueron incluidos en esa colección" según explicó PEN America, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York que trabaja para defender la libertad de expresión.

El libro infantil ilustrado sobre Clemente forma parte de un conjunto más amplio de 176 libros incluidos en una colección conocida como Essential Voices Classroom Libraries Collection (Colección Voces Esenciales para Bibliotecas de Aulas), adquirida por el distrito escolar de Duval en 2021.

Todos se encuentran bajo la revisión del estado y fuera del alcance de los alumnos, para determinar si cumplen con las leyes estatales y pueden incluirse en las bibliotecas escolares, según trascendió en una nota de NBC News.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó leyes el año pasado que requieren que las escuelas dependan de especialistas en medios certificados para aprobar qué libros pueden integrarse en las aulas.

El condado no ha dicho cuándo espera completar la revisión de los libros. Desde hace 10 meses se encuentran almacenados y personal del distrito, capacitado por funcionarios estatales, deberá aprobar los libros.

La colección incluye personalidades que representan una variedad de etnias, afiliaciones religiosas e identidades de género, e incluye libros ilustrados para niños como Sulwe, de Lupita Nyong; El sueño de Henry Aaron, de Matt Tavares; Mis dos padres y yo, de Michael Joosten e Izak Zenou, que también fueron retirados de las escuelas públicas del Condado de Duval.

Una ley estatal que entró en vigor en 2011 promueve que los libros en las bibliotecas escolares deben estar en consonancia con las normas estatales, no enseñar a los estudiantes acerca de la identidad de género y orientación sexual; no enseñar la teoría crítica de la raza, que examina el racismo sistémico en la sociedad estadounidense; y no incluir referencias a la pornografía y la discriminación.

Según declaró el Departamento de Educación de Florida, la ley aplica no solamente a las bibliotecas escolares, sino también a las bibliotecas de las aulas, muchas de ellas nutridas con ejemplares que proporcionan los propios maestros.

Roberto Clemente da nombre a un premio otorgado por las Grandes Ligas a un jugador con destacadas aptitudes para el béisbol y que se implica personalmente en el trabajo comunitario.

"Cuando se prohíbe un libro y una colección como Essential Voices, no sólo se están quitando libros, sino que se está silenciando a comunidades", dijo Dani Gabriel, autor de ¡Sam!, uno de los libros retirados.

Por su parte, el hijo del jugador de los Piratas de Pittsburgh, Roberto Clemente Jr., declaró a NBC News que "su historia es su historia. Pasó por el racismo. Es algo que no se puede cambiar", pero agregó "Obviamente, para los estudiantes más jóvenes, si es algo que sienten que es demasiado para ellos, podrían ser capaces de utilizar un libro diferente con la misma historia, pero está enmarcado de manera diferente para ellos, para que para ese grupo de edad".

La purga se inscribe en el contexto de la ofensiva de DeSantis para acabar con los programas sobre diversidad, equidad e inclusión, y teoría crítica de la raza en la enseñanza pública.

A inicios de este año, el republicano presentó una propuesta para prohibir que las instituciones de educación superior utilicen cualquier financiamiento, independientemente de la fuente, para apoyar los programas de diversidad, equidad e inclusión, conocidos como DEI, y la teoría crítica de la raza (CRT), además de otras iniciativas "discriminatorias".

En enero, el Departamento de Educación de Florida (FDOE) rechazó una clase sobre estudios afroamericanos en escuelas de secundaria estatales por ser "inexplicablemente contraria a la ley de Florida y carece significativamente de valor educativo".