DeSantis saca pecho y revela cifra de migrantes arrestados en Florida en nueve meses: Hay más en camino

En su último discurso del “Estado del Estado” ante el Congreso de Florida, el gobernador Ron DeSantis volvió a colocar este martes la inmigración en el centro de su legado político.

DeSantis afirmó que 20,000 migrantes indocumentados han sido arrestados en Florida en los últimos nueve meses.

La cifra fue presentada como una muestra del liderazgo de su administración en la ejecución de políticas migratorias agresivas, en consonancia con la agenda de deportaciones masivas de la actual presidencia de Donald Trump.

“Florida es el único estado del país que requiere la cooperación estatal y local con las autoridades federales (migratorias). Tan solo en los nueve meses pasados, Florida es responsable de la aprehensión de casi 20,000 extranjeros ilegales entregados al Departamento de Seguridad Nacional”, subrayó DeSantis ante los legisladores estatales.

Un legado marcado por la represión migratoria

El gobernador republicano, quien dejará el cargo en enero de 2027 tras cumplir dos mandatos, ha hecho de la inmigración uno de los pilares de su gestión.

Durante su intervención, defendió medidas como la prohibición de las llamadas “ciudades santuario” y la implementación obligatoria de los acuerdos 287(g), que permiten a las fuerzas del orden locales colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estas acciones han situado a Florida como el segundo estado del país con más arrestos de inmigrantes, solo detrás de Texas.

A través de programas como la “Operación Marea” -una iniciativa conjunta entre agencias estatales y ICE- se realizaron más de 10,400 arrestos en 2025.

A esa cifra se suman otros 9,600 mediante acuerdos 287(g), según datos estatales confirmados por medios como NBC y Miami Herald.

“Nuestra gente está más segura gracias a estas medidas”, afirmó DeSantis, sin ofrecer datos que vinculen directamente estos arrestos con mejoras en la seguridad pública.

¿Quiénes son los detenidos?

Si bien el discurso oficial presenta la cifra de 20.000 detenidos como un logro en materia de seguridad, datos desglosados revelados por NBC revelan matices importantes:

-Más de 4,800 personas detenidas solo tenían antecedentes por infracciones migratorias, sin haber cometido delitos comunes ni violentos.

-Una cuarta parte de los arrestados sí poseía antecedentes penales.

-El resto enfrentaba cargos pendientes en su mayoría por delitos no violentos, como conducir sin licencia válida.

Estas cifras, corroboradas por el Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California y el Miami Herald, cuestionan la narrativa del gobierno estatal sobre la peligrosidad de los migrantes detenidos.

Centros de detención con nombres polémicos

Florida también ha sido criticada por la apertura, en 2025, de centros de detención con nombres ofensivos y estigmatizantes como “Alligator Alcatraz” (al oeste de Miami) y “Deportation Deport” (en el norte del estado).

Diversas organizaciones de derechos civiles han denunciado que estos centros no solo intensifican la criminalización del migrante, sino que además convierten la política migratoria en una suerte de espectáculo.

Lejos de suavizar el enfoque, DeSantis anunció que el Congreso estatal está considerando una batería de nuevas medidas que endurecerían aún más la vida de los inmigrantes indocumentados en Florida.

Entre las propuestas se incluyen:

-Multas a los empleadores que contraten a inmigrantes sin revisar su estatus migratorio.

-Cargos criminales a quienes empleen a más de 50 trabajadores indocumentados.

-Prohibiciones para que migrantes sin papeles puedan acceder a préstamos o enviar remesas.

-La creación de una “presunción de culpabilidad” para inmigrantes indocumentados involucrados en accidentes de tránsito, una iniciativa que ha sido calificada de abiertamente discriminatoria.

Florida, epicentro del modelo represivo migratorio

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Florida ha sido utilizada como modelo experimental de control migratorio intensivo, con 325 acuerdos firmados con ICE hasta septiembre pasado.

La cifra supone un incremento del 577% desde que Trump asumió su segundo mandato.

Este escenario, según organizaciones de derechos humanos, sienta un precedente preocupante para la política migratoria nacional, en un contexto donde la criminalización del migrante se ha convertido en capital político para líderes conservadores.

En su intento por reforzar la idea de que la represión migratoria mejora la seguridad pública, DeSantis repitió un relato que ya había utilizado en 2024: la supuesta confesión de un ladrón que decía preferir robar en Nueva York y gastar en Florida porque en este último estado “te meten en la cárcel”.

Sin embargo, expertos en seguridad consultados por CNN señalaron que se trata de un caso anecdótico, sin evidencia empírica que respalde que los altos niveles de arrestos migratorios estén relacionados con una disminución del crimen.