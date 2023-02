La declaración de amor de Iraisel a su novio Leo por San Valentín: "Tú eres la cura de mi corazón"

No hay mejor oportunidad para celebrar el amor que el 14 de febrero e Iraisel Pintueles aprovechó la fecha, aún desde la distancia, para dedicar unas lindas palabras a su novio, el voleibolista Leonardo Leyva.

El mensaje de la influencer cubana llegó cargado de mucho agradecimiento a la persona con la que tiene la oportunidad de volver a ser feliz, luego de los momentos difíciles que vivió tras el fallecimiento de su expareja y padre su hija, el reguetonero El Dany.

“El amor siempre será la cura milagrosa y tú eres la cura de mi corazón (…) Soy de quien vio mis demonios y no huyó, de quien me dijo: quiero todo contigo e hizo de todo para conquistarme”, escribió Iraisel en su post.

Junto a una foto de ambos y otra de los dos con su hija Daniela añadió: “Soy de quien entendió que somos dos en el paquete y del que sabe 'que el dueño de la vaca es dueño del ternero'. Soy de quien va contra vientos y mareas para defenderme y defender lo que tenemos. Yo soy de quien no tuvo miedo de quedarse aun en la tormenta. Soy de quien valora la lealtad, la fidelidad y la familia”.

Iraisel habló de cómo empezó todo entre ellos, una razón que ahora la hace permanecer a su lado: “Soy del que se quedó cuando todo estaba roto y con paciencia reparó las grietas, me quedo contigo porque cuando prometiste cuidarme y vistes mis temores, me miraste y me dijiste con plena seguridad, no te preocupes porque estoy aquí”.

Leo no se quedó atrás con los mensajes de amor y envió otro igual de romántico para su novia a través de Instagram dejando claro las razones que este 14 de febrero tienen para celebrar.

“Por ti, por mí, por nosotros. Por lo que hemos vivido y por lo que nos queda por vivir. Por lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Por nuestros más y nuestros menos. Por las tonterías que se pasan con un beso. Y por los besos que todo lo curan. Por los abrazos inesperados que reciben una sonrisa a cambio y por esas miradas que te hacen perder la noción del tiempo. Brindemos por los sueños cumplidos y por todos los que aún nos quedan por cumplir”, dijo en su post.

Aunque este San Valentín estarán lejos, pues Leo se encuentra en Corea del Sur jugando para el club Ansan OKman e Iraisel y Daniela están de regreso en La Habana, luego de varios meses de visita en el país asiático, eso no será impedimento para que se tengan presente.

Iraisel y Leonardo hicieron pública su relación en agosto pasado y desde entonces en más de una oportunidad han compartido en sus redes los momentos que disfrutan juntos, y en medio de la distancia Instagram se ha convertido en espacio para intercambiar públicamente románticos mensajes.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.