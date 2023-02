Directora de videoclip de Rebeca Martínez se pronuncia: "Estoy muy contenta del resultado"

Rebeca Martínez junto a a directora del videoclip, May Reguera

La fotógrafa cubana May Reguera, directora del videoclip "La habitación" -conocido como “El Porompompón”- defendió a Rebeca Martínez de las críticas y lamentó el bullying de que ha sido objeto la artista en la última semana.

"Cuando le escribí a Rebeca para retratarla creo que había visto algunos memes o burlas sobre su contenido en redes sociales. Sentí que quería hacer algo lindo para ella, no porque fuera fanática, sino porque respeto a los artistas y sé lo que duele el arte. Luego me escribió y me presentó un tema para que hiciera algo sencillo con celular", explicó Reguera sobre el origen de la colaboración.

La fotógrafa, quien dirige el proyecto MY Reguera Studio, elogió la "dulzura y la humildad" de Rebeca y afirmó que ella quiso hacerle un video "respetando su universo".

"Estoy muy contenta del resultado, nos divertimos, y nos unimos unas cuantas mujeres diferentes, diversas. Nos encerramos en el Trianon, y bailamos con el porompompon. No espero que nadie comprenda lo que hicimos, ni mucho menos que les guste", sentenció la creadora.

May Reguera dice que le entró al video con cero presupuesto pero que "con las mismas premisas le hubiera entrado teniendo todo el dinero del mundo".

Lamentó “la naturalidad” con que la gente ha lanzado críticas sin importar las consecuencias y se mostró sorprendida por las opiniones de "profesionales" sobre lo que ella como directora debió hacer o no.

"Como artista y realizador hay que tener la suficiente humildad para hacerse a un lado y acompañar y adentrarse en el universo de otro artista", dijo dando a entender que ella se adaptó plenamente al universo creativo de Rebeca Martínez y no a la inversa.

“Yo seguiré acompañando a mujeres a empoderarse desde sus estéticas y sus universos, amo eso y lo haré hasta mi último aliento”, acotó, al tiempo que afirmó que con Rebeca en el rodaje aprendió "sobre disciplina, sobre compromiso con su gente, sobre voluntad y sobre todo sobre fidelidad con su público".

"Rebeca tiene algo muy valioso que muy pocos logran tener: un propósito, una meta, un lugar al cual dirigirse en línea recta, lo quieran entender o no. Mi admiración total para ella", concluyó Reguera quien aseguró que de los últimos días se queda con los mensajes hermosos.

Rebeca Martínez reapareció en redes sociales el pasado 14 de febrero para agradecer el apoyo y el cariño recibido en los últimos días a raíz de su estreno y aprovechó para felicitar a su “caballito en la vida real” por la festividad de San Valentín.

“Hermoso cuando los artistas nos apoyan y también colaboran en nuestras producciones […] ¡Por estos días recibo el abrazo solidario de muchos colegas, amigos, de mi público hermoso, de personas que no conozco, a todos les agradezco tantísimo!”, escribió la artista en Facebook.

Fue el pasado domingo 12 de febrero que Rebeca Martínez sorprendió a sus seguidores con el estreno de un videoclip dirigido por May Reguera y con letra de Tanya, con el que la artista se sumó a la fiebre de la música urbana. En el video, filmado en el cine-teatro Trianón, Rebeca apareció secundada por actores del grupo de teatro El Público.

De inmediato llovieron en redes sociales comentarios de todo tipo sobre la canción, algunos de ellos no muy favorables, algo que no hizo amilanarse a la cantante ni a su entorno.

"Escribí esta canción por pura diversión, vaya, por tirarme en otra piscina... y se me ocurrió Rebeca, que también se atrevió y parece que 'se formó'. Bueno, si las cosas traen polémica, entonces hay que apostar, que el que no apuesta, no goza", escribió en Facebook Tanya.

Perfectamente consciente del revuelo armado, Rebeca no esta dispuesta a dar un paso atrás, según deja evidenciado en las respuestas de agradecimiento a los seguidores que le dejan palabras de ánimo y felicitaciones en sus redes sociales.

