Elaboran productos con semillas de algarrobo en oriente de Cuba: "Es un súper alimento"

La Tínima, una finca integral de Camagüey, impulsa la elaboración de productos alimenticios a partir del uso de semillas de algarrobo.

En medio de la actual crisis de alimentos en Cuba, los campesinos y productores están recurriendo a todo lo que pueda ser comestible y han comenzado a emplear la algarroba, vainas de legumbres que son el fruto del árbol algarrobo.

"Las producciones se hacen a partir de la recolección de la vaina. Se obtienen 36 productos alimenticios y si añadimos coco se hacen otros 16 productos a parte, todos con muy buenos resultados", dijo Jesús Placencia, productor camagüeyano.

Entre los alimentos que produce la finca derivados del algarrobo se mencionaron el sirope, mojito, vinagre, turrones, cremas, helados, aceite, vino, té, harina, sazón en polvo y licores.

Placencia señaló que se trata de un "súper alimento" y que entre sus beneficios a la salud tiene la posibilidad de regenerar la memoria, estimular los vasos sanguíneos, eliminar el colesterol y reconstituir el pelo, las uñas y la piel.

"Se está usando en muchas partes del mundo este producto y hace falta que se divulgue su producción para que sea un alimento más a incorporar", pidió el agricultor camagüeyano.

La propuesta de consumir productos derivados del algarrobo llega en un momento en que Cuba atraviesa por una fuerte escasez de alimentos y una inflación sin precedentes, donde una libra de arroz cuesta 180 pesos en el mercado.

El régimen asegura que los productos derivados de la algarroba tienen "buen sabor, propiedades nutritivas y medicinales probadas ya en varias naciones del mundo".

A través de la Televisión Nacional, invitaron a la población a abrirse a la experiencia de probarlos, tal como han hecho antes con la moringa, el noni y otros "súper alimentos" que no han encontrado quien les meta el diente en Cuba.

Sin embargo, la producción de esta finca no es suficiente para abastecer la demanda de alimentos de su provincia y no hay en el país grandes plantaciones de algarrobo, de modo que esto no será una solución a corto plazo para la carencia de alimentos en Cuba.

El algarrobo es un árbol de hoja perenne que puede llegar a medir hasta 10 metros. Sus flores son pequeñas, rojas y su fruto, la algarroba o garrofa, es una legumbre colgante que mide entre 8 a 20 centímetros. Luce un color chocolate cuando está madura.

Este árbol no es autóctono de Cuba, proviene de las regiones más secas del Mediterráneo. Sus hojas tiernas y sus frutos son empleados como alimento para el ganado y también se ha consumido en Europa en épocas de hambre y posguerra, de ahí que se le conozca como el "Pan de San Juan".

De la algarroba se extrae un sucedáneo del chocolate llamado carob, que se emplea en alimentos dietéticos. Su sabor dulce favorece que se use en repostería, pastas y helados si se combina con nueces y otros frutos secos, pero de todo esto no hay nada en Cuba.

Este martes el Ministerio de Comercio Interior dijo que habrá demoras en la entrega de los alimentos de la canasta básica en el país. En contraposición, el Estado saca un reportaje sobre los beneficios de la incorporación en la dieta de productos derivados del algarrobo. Así vende el régimen la idea de que llegarán avances científicos y súper alimentos que salvarán a los cubanos de la pobreza y el hambre.