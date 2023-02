Cubanos responden indignados a ofertas en Palacio de los Matrimonios de Pinar del Río

Una oferta del Palacio de los Matrimonios de Pinar del Río ha desatado la indignación de numerosos cubanos debido a sus altos precios, imposibles de pagar por alguien que viva de su salario.

Según dio a conocer la Empresa Provincial de Alojamiento y Gastronomía en su muro de Facebook, el próximo sábado a partir de las 9:00 pm, el salón principal abrirá sus puertas con tres opciones para pasar una velada en familia o con amigos, con precios que van desde los 6,200 a los 7,400 pesos.

Captura de Facebook / Empresa Provincial de Alojamiento y Gastronomía Pinar del Río

Además de la actuación de un artista y un humorista, los asistentes (mesa para cuatro personas) tendrán derecho a un vodka, una caja de jugo naranja, ocho cervezas, cuatro refrescos y dos pomos de agua, así como ocho croquetas y cuatro entremeses de jamón.

Quienes estén dispuestos a pagar 6,800 pesos, les servirán además dos bistec de cerdo, y si pagan 7,400, entonces podrán comerse un bistec cada uno.

O sea, un bistec de cerdo cuesta 300 pesos.

"Es una gran falta de respeto el precio que ponen, cuando aquí todos sabemos que semejante cifra como esa muy pocos la cobran. Por lo que no se puede coger para pasar un rato, del cual no sales ni satisfecho porque eso no llena. Además, qué harás después el resto del mes para poder comer, si todo lo dejaste en esa noche", cuestionó una madre de familia.

"Después nos quejamos de los trabajadores por cuenta propia y sus precios abusivos. No, es que seriamente uno lee este tipo de ofertas y no es otra cosa que rabia lo que puede sentir. Salario medio de un cubano 2,400, todas sobrepasan el mismo. Otro dato, cuando desglosa el posible costo según la oferta, los productos son mucho más caros que en cualquier establecimiento no estatal. Yo solo pregunto: ¿A dónde vamos a parar?", criticó un periodista.

"Ese es el sistema justo que no deja desamparado a nadie, que solo tenemos en Cuba sociolista. Desde que tengo uso de razón, me están diciendo que el capitalismo es malo, que el socialismo es bueno, que el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, que en el socialismo hay igualdad, etc. Pero creo que estamos viviendo un capitalismo a la cubana, no el moderno que existe en el mundo hoy, esto es abusivo", dijo un trabajador de telecomunicaciones.

En medio de una grave inflación, los altos precios de las instalaciones turísticas y de ocio del gobierno generan malestar en la población.

En Sancti Spíritus, los restaurantes de la cadena Palmares han subido tanto sus precios que una pareja que gane dos salarios se gastará más de la mitad de sus ingresos combinados en una salida.

Un bistec de ternera pasó de costar 150 pesos a más de 1,000 pesos. Las pizzas cuestan 470 pesos, el fricasé de cerdo 850 y la ropa vieja 930.

"Se ha reducido muchísimo la capacidad de compra del salario cubano y si las empresas estatales se suman también a esta competencia por los precios junto al sector privado, la realidad es que va a alcanzar para bien poco", indicó un periodista del semanario Escambray en un reportaje sobre la inflación.

También la cadena Havanatur ha recibido multitud de críticas por los elevados precios de sus ofertas hoteleras, donde una noche puede costar como mínimo 15,000 pesos.

La agencia de turismo lanzó un paquete de "ofertas" para los hoteles Selection Varadero, Taínos, Daiquirí y Bella Costa que resultan impagables para casi cualquier cubano.

"Cuestan exactamente cinco veces más caro que el año pasado", aseguró un internauta.

"En 2022 fui al Taínos por tres días, solo por 1,400 CUP y ahora 6,4000. ¿De dónde son los cantantes? ¡Ni dos años reuniendo mi salario puedo ir!", señaló una mujer.