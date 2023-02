Jóvenes ayudan a anciana maltratada en La Habana: "No se hagan viejos en este país"

Un joven cubano relató en su muro de Facebook la terrible historia de una anciana en La Habana, que muestra el abandono en que malviven muchos ancianos que dedicaron sus mejores años al proceso revolucionario.

Marco Antonio Rodríguez, que se identifica en las redes como Galletica Zokata de la Bodega, contó que el martes sobre las 6:00 pm su novia encontró a una anciana en silla de ruedas en 100 y 51, en Marianao, llorando y pidiendo ayuda, sin dinero y con una bolsa de yogurt de soya a medio fermentar.

Al preguntarle si alguien le estaba haciendo daño, ella reveló que su sobrino que recibe dinero desde el extranjero no le quería dar comida y la maltrataba, abusaba de ella y de su hijo, que es epiléptico y débil mental.

"Me roba las cosas y las vende, la poca comida que puedo raspar de la olla la llena de sal y yo soy hipertensa, y he tenido ya dos infartos", detalló.

La pareja acudió a unos patrulleros que estaban cerca y les explicaron la situación, y los agentes les pidieron que se quedaran custodiando a la anciana hasta que ellos volvieran con algún familiar.

Mientras, Marco Antonio llamó por teléfono a la casa de la mujer y cuando el sobrino contestó le dijo que la "vieja" no era su "maletín", que se encargara él de ella o la dejaran allí mismo. Y le colgó.

Al conversar con la anciana, se enteró de que se llama Carmelina Ruiz Gallardo, y fue luchadora clandestina y del Ejército Rebelde.

"Perdió a sus dos hermanos en la lucha, dedicó su vida a este país hasta que tuvo dos infartos cerebrales y no les fue de más utilidad. Es una agradable señora y le gustan las novelas turcas y el dominó de seis", describió el joven.

"Le compramos una pizza, puesto que su sobrino le quitó los 1,500 CUP que recibe de chequera, supuestamente para comprar comida", agregó.

A las tres horas y media de haberse ido los policías, llegaron con la noticia de que nadie iba a venir por ella y que no había forma de obligarlos a recogerla o hacerse cargo de ella.

Indignado, Marco recriminó a los agentes su actitud y cuestionó el que no hubiese ninguna ley que amparase a la mujer.

"¿Es que esto ya es el oeste y la supervivencia del más fuerte?", les dijo a los oficiales.

Cuando les pidió que al menos la llevaran a su casa, el policía respondió que la silla de ruedas no cabía en el carro. Y se marchó.

Finalmente, el joven decidió llevar a la señora hasta su casa empujando la silla de ruedas unos seis kilómetros. Al llegar, su familia no la quería dejar entrar y hasta que no le ofreció cinco USD, el sobrino no lo permitió.

"Conclusión de esta larguísima muela: No se hagan viejos en este país, si así tratan a los que lucharon por esto, imagínate tú y yo que vivimos del invento. No pierdan tiempo llamando a la policía, la ley en este país solo sirve para reprimir el pensamiento y la libertad. El cubano cada día esta más lejos de considerarse humano. Etecsa no ayuda en estas situaciones y me jamó el saldo llamando a un numero supuestamente gratuito", subrayó Marco.