Ugás manda mensaje a la comunidad cubana tras robo de sus dos cinturones de boxeo

El boxeador Yordenis Ugás se pronunció sobre el reciente robo de sus dos cinturones de boxeo, dijo que el caso ya está en manos de la policía y refirió que en todas las comunidades “hay gente buena y gente mala”, ello en referencia a que los ladrones al parecer son de origen cubano.

“No quería hablar de este tema, ayer llamé a la policía y quería dejarlo así pero mi mujer me convenció y me dijo que tenía que hablarlo. Esto no cambia mi vida, pero se lo hacen a otra persona y sí cambia la vida de mucha gente”, dijo Ugás al inicio de una transmisión en directo a través de Facebook.

“En todas las comunidades hay gente buena y gente mala. Esa gente no nos representa a nosotros. Esa gente representa la peor calaña de nuestra comunidad, pero nuestra comunidad es mucho más grande que eso”, afirmó, y pidió que no se culpe a cubanos recién llegados al país.

“Son tan perdedores, tan rateros y tan mediocres que mi mujer dejó un Rolex de 15 ó 20 mil dólares y no se lo llevaron porque estaban concentrados en la caja fuerte. Se llevaron unas carteras de ella, que esas con el favor de Dios poquito a poquito ella se las compra y lo que más me duele a mí, se llevaron mis cinturones, pero están aquí en el corazón y con el favor de Dios los recuperaremos", afirmó.

Ugás calificó de “algo loco” que mexicanos robaran a Canelo o argentinos a Leo Messi, porque son figuras que representan a su comunidad en el extranjero, pero se mostró optimista en cuanto a la resolución del caso. El boxeador concluyó que tiene que ser mucho más cuidadoso con sus cosas y pidió disculpas por hablar de un "tema tan feo".

“Tengo todo lo que estaban buscando en esa caja fuerte. Vengan a buscarlo cucarachas asquerosas”, escribió Ugás en sus redes sociales, donde compartió el video del robo. "Nuestro vino es amargo pero es nuestro vino", dijo.

"Hoy me llamó un cubano y comenzó a llorar en el teléfono diciéndome "¡coño Ugás, tú eres un ídolo para nosotros ¿cómo van hacer eso. No es sencillo pensar que en la comunidad que tú representas, algunos pueden hacer eso. Pero ahora estoy en modo calle y todo lo que estaban buscando lo tengo aquí. Buenas noches", escribió.

"Tengo dos enemigos que me pidieron y quisieron tratar de cobrarme dinero el año pasado, después que hace 9 años me dejaron botado en la calle y me faltaron al respeto y pensé en mi carrera y lo que represento pa' mi gente y quise dejarlo así. Estos son sospechosos también", escribió en Facebook, dando a entender que pudiera tener pistas de los presuntos ladrones.

(Fuente: Captura de Facebook/Yordenis Ugas)

Este jueves fue noticia que en la madrugada del 15 de febrero dos hombres, posiblemente cubanos, entraron a la vivienda que tiene el boxeador Yordenis Ugás en Las Vegas y robaron varias pertenencias, entre ellas los cinturones obtenidos en varios combates profesionales.

Dayanara León, esposa del púgil cubano, compartió en Instagram los videos de las cámaras de seguridad, en los que se ve a los dos individuos entrando a la casa. León aseguró que los ladrones son cubanos por el acento de sus voces y pidió ayuda para identificarlos y reportarlos a la policía, que investiga el hecho.

"Compartan a estas dos lacras de Las Vegas, que aquí todos nos conocemos", pidió la mujer, que prometió además una recompensa de 15 mil dólares a quien ofrezca alguna pista.

Una caja fuerte vacía, los cinturones, cinco carteras y una mochila fue todo lo que sustrajeron los dos individuos, que llegaron al lugar en un Mercedes-Benz blanco. En los videos se ve que los dos hombres llevan los rostros semicubiertos, y una vez que terminaron de robar, escaparon corriendo con las pertenencias en sus manos.

La esposa del boxeador prometió divulgar también los audios de las cámaras de seguridad, luego que sean entregadas por la policía con el propósito de identificar a los malechores.

No es la primera vez que entran a robar a la casa de Yordenis Ugás. En noviembre de 2019 el boxeador dio a conocer que se aprovecharon que estaba de viaje para robarle, entre otras cosas, sus carros. Un año después recordó el incidente y celebró que multiplicó por 10 todo lo que le fue arrebatado.