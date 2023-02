"Voy a contratar al mejor detective que esté disponible", advierte Yordenis Ugás sobre robo en su casa

El boxeador Yordenis Ugás se ha mostrado dispuesto a llegar hasta el final en su deseo de dar con los ladrones que robaron en su casa y argumenta que no solo por recuperar sus pertenencias, sino también por la mala imagen que esos sujetos dan de la comunidad cubana.

"Nos interesan estos rateros, nos interesa que no le roben a ningún otro cubano más [...] nos desprestigian como comunidad cubana aquí en Vegas. Voy hasta al final de esto [...] Voy a contratar al mejor detective que esté disponible y llevaré esto hasta el final, no por mí, sino para que no se lo hagan a ningun otro cubano más", dijo Ugás en una publicación en sus redes sociales este domingo.

El púgil cubano dijo que, pese a las "horas de trabajo, sudor y sangre" que le costó ganar esos cinturones, ahora mismo eso pasa a un segundo plano, y que más adelante junto a su equipo hará una petición oficial a la WBA y con suerte a lo mejor puede recuperarlos.

En otra publicación hecha el sábado, Ugás mostró imágenes de los destrozos perpetrados por los ladrones en su casa tras el reciente robo.

En las imágenes se pudo ver cómo los ladrones rompieron los vidrios de una ventana para entrar al domicilio e intentaron forzar uno de sus autos, así como el desorden que causaron en las habitaciones.

El pasado jueves se conoció que en la madrugada del 15 de febrero dos hombres, posiblemente cubanos, entraron a la vivienda que tiene el boxeador en Las Vegas y robaron varias pertenencias, entre ellas los cinturones obtenidos en varios combates profesionales.

Dayanara León, esposa del púgil, compartió en Instagram los videos de las cámaras de seguridad, en los que se ve a los dos individuos entrando a la casa. León aseguró que los ladrones son cubanos por el acento de sus voces y pidió ayuda para identificarlos y reportarlos a la policía, que investiga el hecho.

Una caja fuerte vacía, los cinturones, cinco carteras y una mochila fue todo lo que sustrajeron los individuos, que llegaron al lugar en un Mercedes-Benz blanco. En los videos se ve que los dos hombres llevan los rostros semicubiertos, y una vez que terminaron de robar, escaparon corriendo con las pertenencias en sus manos.

Poco después, Ugás dijo que el caso ya está en manos de la policía y refirió que en todas las comunidades “hay gente buena y gente mala”, en referencia al presunto origen cubano de los ladrones.

No es la primera vez que entran a robar a la casa de Yordenis Ugás. En noviembre de 2019 el boxeador dio a conocer que se aprovecharon que estaba de viaje para robarle, entre otras cosas, sus carros. Un año después recordó el incidente y celebró que multiplicó todo lo que le sustrajeron.