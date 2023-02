"Un Frank Sinatra del siglo XXI": Elogian voz de Bad Bunny por su canción "Tormenta" con Gorillaz

Los últimos días de febrero nos están trayendo mucha nueva música, y una canción que promete no parar de sonar el resto del 2023 es la que lanzaron Bad Bunny con Gorillaz, "Tormenta". El tema forma parte de Cracker Island, el octavo álbum de la banda virtual británica liderada por Damon Albarn y Jamie Hewlett. Una colaboración que le ha valido al Conejo Malo para ganarse los elogios. ¡Incluso le compararon con Frank Sinatra!

La pegadiza canción con ritmos caribeños aterrizó el viernes 24 de febrero en las plataformas digitales con una letra que nos recuerda lo importante de aprovechar el momento. "Y aprovéchame hoy que mañana me voy, y no sé cuando vuelvo si en tus ojos me pierdo", canta el Conejo Malo.

En Youtube, el tema (que no tiene videoclip por ahora) no para de sumar reproducciones. En apenas dos días supera 1.7 millones de visualizaciones.

La agrupación británica está encantada con el resultado de esta colaboración y le han dedicado un sinfín de elogios al artista puertorriqueño. "[Bad Bunny] Tiene una gran voz, en serio. No puedo competir con ella", le comentó Damon Albarn a Zane Lowe, de Apple Music.

Un Frank Sinatra del siglo XXI

Pero los halagos para el intérprete de "Me porto bonito" no se quedan ahí, porque la revista estadounidense especializada en música Pitchfork comparó a Bad Bunny con Frank Sinatra tras escuchar "Tormenta".

En un análisis que hicieron sobre el álbum de Gorillaz, hicieron especial hincapié en esta canción para decir: "Es el tema más interesante del álbum. Una especie de reguetón ambiental lleno de secuencias con acordes de jazz y una interpretación vocal exquisitamente dominante de Bad Bunny, que suena completamente lánguido mientras alcanza todas las notas y ritmos, como un Frank Sinatra del siglo XXI seduciendo un micrófono nocturno".

Con "Tormenta", el boricua busca adentrarse una vez más en el mercado anglosajón pero sin dejar de cantar en español.

Por otra parte esta no es la primera vez que Gorillaz colabora con un artista latino. Veintidós años atrás contaron con el cantante cubano Ibrahim Ferrer para la canción "Latin Simone (¿Qué pasa contigo?)".

Reacciones a la comparación con Frank Sinatra

A raíz de las palabras que le dedicó Ben Cardew en Pitchfork a Bad Bunny al compararle con Frank Sinatra, las redes sociales se han mostrado divididas entre los que secundan esta afirmación y los que no.

Aquí te dejamos algunas reacciones que se leen en Twitter:

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.