Actor de "Los pequeños fugitivos" acabó decepcionado con la Televisión Cubana

Jenrry Betancourt en la actualidad y en su personaje de Felito. Foto © Facebook de Jenrry Betancourt / Televisión Cubana

El actor cubano Jenrry Betancourt, recordado particularmente por su papel de Felito en la versión más contemporánea de las aventuras “Los pequeños fugitivos”, expresó su decepción sobre la falta de oportunidades para desarrollar su carrera en la televisión nacional.

En redes sociales, Betancourt envió un mensaje a quienes le preguntaban por qué apenas se le había visto en la pantalla después de la mencionada serie juvenil, explicando que sí ha tenido algunos papeles en la serie policial "Tras la huella".

Captura de publicación en Facebook.

“(…) Pero fue tanta mi decepción cuando niño con tantas promesas que me hicieron, con tantos rechazos por no ser de la capital, tantas mentiras, tantos castings inflados que me decepcioné mucho de la televisión”, confesó.

Betancourt aprovechó la ocasión para agradecer al colectivo del programa policiaco “por las veces que me dieron una oportunidad”.

“Pero las cosas que me pasaron de niño fueron injustas y aquí estoy viendo en la televisión cosas que me asombran mucho, siempre salen los mismos en las novelas, sin hablar de la falta de actores de color”, dijo, en referencia al desbalance racial en la TV de la Isla.

“No quise rendirle a nadie, ni pagarle, ni quería que me regalaran personajes, solo quería hacer un casting sin trucos ni nada hoy lo digo me parece que demostré que talento tengo (con toda la modestia del mundo)”, continuó.

Los Pequeños Fugitivos, emitida en 2001 y dirigida por Willy Franco, fue una versión de la original lanzada a finales de los años ochenta, donde el humorista Alexis Valdés interpretó al personaje de Bandurria.

La serie narra las peripecias de dos niños que estrechan una fuerte amistad a pesar de sus diferencias sociales, en la Cuba de los 50. Sus protagonistas tomaron rumbos diversos. Ernesto del Cañal, quien interpretó a Tony, el amigo de Felito, reside actualmente en México y ha tenido una carrera apegada a la actuación.

Por otro lado, Betancourt vive en Güira de Melena, donde ha formado una familia con dos hijos. Más allá de algunos papeles secundarios en el policiaco Tras la Huella, su camino por la actuación parece haber concluido. Ha incursionado en la música, formando un grupo musical llamado Los fugitivos.

También recientemente estuvo ayudando a las personas más necesitadas de su comunidad con medicinas y alimentos, ante la crisis agudizada por la pandemia del coronavirus.