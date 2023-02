Mujer en Estados Unidos insulta a trabajadores de una pizzería por tener puesta la tele en español

Una mujer de Pensilvania increpó a empleados de una pizzería por tener en su local una televisión encendida con un canal que transmitía en idioma español.

En un rabieta que se hizo viral en Tik Tok, la ciudadana estadounidense insultó y amenazó a un dependiente de Amy's Pizza en Montgomery, ya que el local tenía una emisora hispanohablante sintonizada.

“Tienes encendida una televisión en español. Eso es como decir 'jódete' a los americanos”, protestó en malas maneras la mujer, al tiempo que enseñaba al empleado su mano con el dedo del medio extendido.

La policía se desplazó hasta el local y abrió una investigación para aclarar lo sucedido. Según Al Día News, los responsables del restaurante llamaron a los agentes por una situación de “disturbios”.

“Esta señora entró en nuestra pizzería y escuchó español procedente de nuestro televisor y comenzó a discriminarnos. No todos los hispanohablantes son mexicanos y fue atrevido por su parte asumirlo”, indicó la pizzería en su publicación de redes sociales.

Los hechos sucedieron en la pequeña localidad de Hatboro, en el condado de Montgomery, Pensilvania, el pasado 23 de febrero por la noche y fueron registrados por la cámara del teléfono de una de las empleadas.

El incidente recordó el sucedido a finales de noviembre en Washington DC, cuando una mujer increpó al conductor de un Uber con insultos racistas, que fueron grabados y compartidos por redes sociales.

“Mi padre era veterano de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Sus amigos y su familia [combatieron] para que pudieras sentarte aquí ahora mismo y ganar dinero. ¿Y vas a hacer este tipo de mierdas?”, dijo la mujer de Pensilvania al empleado de de Amy's Pizza.

Por su parte, el restaurante expresó su rechazo al comportamiento de la clienta. "La discriminación NO debería ocurrirle a nadie, no importa quién sea ni cuál sea su origen. Estados Unidos es un país construido por inmigrantes. Lo siento mucho si alguna vez has experimentado algo así".

"Lo que pasa es que no eres americano, tío. Te buscaré y te echaré de nuestra ciudad. Que te jodan. Devuélveme mi dinero. No voy a darle mi dinero a un inmigrante ilegal", gritó la mujer al empleado, que en todo momento mantuvo la calma.

Un video filmado por otro empleado muestra el momento en que un policía llega al local. El Departamento de Policía de Hatboro emitió un comunicado en su página de Facebook informando de los hechos, que ahora están siendo investigados y podrían ser constitutivos de un delito de odio o discriminación.

“Estás en Estados Unidos... Se supone que debes aprender inglés”, dijo la mujer al cajero entre improperios. Al descubrir que estaba siendo filmada, sacó su móvil y empezó a grabar ella también.

“Estoy en lo de Amy y me están acosando”, dijo. “Estoy siendo intimidada por estas personas en Amy's. Como soy blanca me están filmando. Me están llamando racista porque soy blanca”, dijo la mujer en su grabación.

Tarde; su agresión grabada por otra empleada la había dejado en evidencia.