No venden cerveza en Walgreens a joven que enseña carnet de identidad de Cuba

Un joven cubano recién llegado a Estados Unidos no pudo comprar una caja de cerveza en un establecimiento de Walgreens

“Entonces, no me pueden vender cerveza con el ID cubano?”, preguntó el joven en un video difundido por América TeVe.

Al parecer, el joven –de quien no trascendió su identidad- es uno de los cientos de miles llegados en los últimos tiempos a Estados Unidos, huyendo de la crisis y la falta de libertad en Cuba.

“Mira esto, aquí es donde único no venden cerveza a los cubanos con el ID este. Olvídate de eso, aquí los cubanos no valen nada, aquí dicen que un ID mexicano, pero cubano por gusto, esta gente tiene que parar de verdad”, dijo el joven en lo que parecía una directa de sus redes sociales.

Enfadado por el contratiempo, el cubano terminó dirigiéndose al empleado del establecimiento –de origen asiático- con feas palabras discriminatorias. “Mira al chino ese, con la carota fea que tiene”, dijo el joven mientras enfocaba al empleado.

Sus palabras y su comportamiento fueron criticados en redes sociales.

“La compañía Walgreens solo acepta como válidos los documentos de identidad emitidos en USA (licencia de conducir, Residencia permanente, ciudadanía americana)”; “Usa la lógica muchacho, estás en otro país. Tu carnet de identificación extranjero no vale”; “¡Pobre jovencito recién llegado! Aquí tu identificación no vale nada, y así como están deportando, seguro no pasa de este año en este país”, dijeron algunos usuarios en YouTube.

“Bueno, hay horarios en que no venden bebidas. Puede haber sido el caso porque me ha pasado. No es porque sea cubano. A los negocios lo que les importa es vender, no tiene que ver tu nacionalidad. No se deben tomar todas las cosas tan personales, ni pensar que todo es discriminación”, manifestó otro.

Walgreen Company, más conocida por su nombre comercial Walgreens, es una empresa estadounidense que opera como la segunda cadena de farmacias más grande de los Estados Unidos, después de CVS Health.​

En Estados Unidos se necesita una identificación para comprar alcohol, aunque cada estado lo regula de manera diferente. Se desconoce en qué estado sucedieron los hechos, pero todo parece indicar que ocurrieron en Florida.