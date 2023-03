Cubano en concurso de canto sorprende a Colombia: "Nunca había visto la carne de res"

El cantante cubano conocido como Oropesa El Tenor, quien participa en el reality La descarga, de Caracol Televisión en Colombia, dejó sorprendido a sus compañeros cuando contó durante un desayuno anécdotas de su vida en Cuba.

"La primera semana que ya estaba en Colombia, me llevaron a comer a un restaurante y me pusieron un pedazo de carne de res. Yo nunca había visto la carne de res en 23 años. Me pusieron un filete de carne y lloraba comiéndolo", recordó el cubano.

El joven dijo que no puede desayunar en las mañanas porque en su infancia y adolescencia en la isla, tenía que elegir bien cuando comer.

"No me entra la comida a esta hora. Yo creo que es una cosa de Cuba, de cuando vivía en Cuba. Ya no lo veo así porque aquí tengo de todo, pero como que me quedó esa vaina de almorzar o desayunar", contó Oropesa.

Dijo que cuando decidía desayunar los fines de semana solo había un pedazo de pan con aceite y agua con azúcar. Sus palabras son una muestra clara de que la escasez de leche en Cuba no es reciente, el problema de la crisis de alimentos afecta desde hace seis décadas al pueblo cubano.

"Ni pensar en hacer unos huevitos revueltos (en el desayuno). Lo que pasa es que los huevos en Cuba son como plato fuerte, y muchas veces había que preparar un huevito en tortilla para cuatro", comentó el joven ante la mirada atónita de los otros concursantes.

Contó que en su último viaje a Cuba, a finales de 2022, un cartón de huevo costaba 25 dólares. Las personas que escuchaban su historia se llevaron las manos a la cabeza. Pocas personas fuera de la isla conocen la verdad de lo que se vive en el país con respecto a la escasez de comida.

Oropesa, se hizo conocido en Colombia por su participación en el programa "A otro nivel" en 2020. En el reality La descarga, forma parte del equipo Maía.

El cantante narró que tampoco tenía zapatos cuando vivió en Cuba, debía calzar unos de dos tallas menos de las que él usaba, para no ir descalzo o en chancletas a la escuela.

Las historias de Oropesa podrían parecer exageradas para quienes ven Cuba con ojos de idilio, pero lo cierto es que esa es la dura realidad que viven cada día miles de cubanos. Actualmente la situación de carencia se agudizó tras las erradas políticas económicas impuestas por el régimen en 2021.

"Ustedes no saben la cantidad de veces que me tuve que lavar los dientes con sal porque no había pasta dental, o la cantidad de veces que me tuve que echar bicarbonato debajo del brazo porque no tenía desodorante", contó el artista.

Estas experiencias hacen que Oropesa valore cada oportunidad que tiene en Colombia y que intente dar lo mejor de sí como artista para poder cumplir varios sueños, el más importante de ellos es llevar a su abuela a vivir junto a él en Colombia.

"Si me gano el premio pudiera ayudar a mi familia y traer a mi abuela a Colombia, que ese es uno de mis grandes sueños, que ella pase sus últimos años de vida aquí, a mi lado. Ese sueño y el de ganar un concurso como La Descarga, es algo muy grande", dijo Oropesa.

El joven también ha hecho comentarios sobre su postura política. Asegura que el modelo del régimen cubano solo deja pobreza por donde pasa. "Nunca le he comido cuento al gobierno cubano. Ese modelo solo empobrece y hace sufrir mucho a la gente", dijo el artista.

