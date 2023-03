Madre cubana de siete niños pide ayuda: "No tengo cómo comprarles ropa"

Una madre cubana identificada en Facebook como Cary Rodríguez pidió ayuda desesperada para sus siete hijos pequeños, pues asegura que no tiene cómo comprarles ropa.

En una publicación, donde postea una hermosa foto de su familia, afirma que busca cualquier ayuda porque en el actual contexto de desmedida inflación que se vive en Cuba no puede comprar ropa y zapatos para sus niños.

"Por favor estos son mis siete niños, busco cualquier ayuda que me puedan brindar, aunque sea poca pero me vendría bien. Soy madre soltera y en estos momentos estoy en la Habana buscando unas ropitas para la bebé de 2 añitos que me regalaron. El que quiera y pueda llámeme ahora o un sms con su dirección y yo voy, por favor no tengo cómo comprarles ropa, ayúdenme", afirmó.

Rodríguez radica en Mayabeque y tiene el número de teléfono 55116531. Su caso es el de miles de madres cubanas que enfrentan precios desorbitados por productos de baja calidad.

Post en Facebook

Según constató CiberCuba recientemente, los precios de los zapatos infantiles en los establecimientos de vendedores particulares en Pinar del Río y La Habana no baja de 2000 pesos cubanos.

A esto se suma el alza de los alimentos y la dualidad monetaria, que encarece el precio de la divisa, en un país donde el salario mínimo es de menos de 3.000 pesos cubanos.

La semana pasada una cubana lanzó fuertes críticas al mandatario Miguel Díaz-Canel y afirmó que las madres del país no tienen cómo alimentar a sus hijos.

"Cuba avanza hacia atrás y con el dolor de miles de madres y niños", expresó en Facebook la internauta identificada como Yoli Marley N. Rensoli, en un mensaje dirigido al gobernante cubano.

Aseguró que el régimen de La Habana tiene a las madres "a punto de colapsos mentales porque no tenemos nada que darles a nuestros hijos" ni se le facilitan los medios para garantizar un sustento económico.