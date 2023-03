La Diosa rompe en llanto en medio de una entrevista: “Tengo el cariño de mi gente”

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida por todos como La Diosa de Cuba, no pudo contener las lágrimas durante la entrevista que le hicieran en el programa Miami Talk, tras hablar sobre el apoyo de sus seguidores y de las oportunidades que no tuvo en Cuba.

“Tú no eres una persona con mucha suerte. Tú eres una excelente persona (…) Tú has sido una mujer que, primero, has sido fiel a ti misma. Has sembrado mucho amor y es lo que estás recogiendo”, le comentó en el programa la actriz cubana Zajaris Fernández quien el agradeció, además, alzar la voz dentro de Cuba para denunciar al régimen.

“Gracias, porque yo creo que, de todos los artistas que viven en Cuba, tú has sido la de los timbales más grandes”, apuntó Zajaris sin imaginar que emocionaría a La Diosa hasta las lágrimas.

Tras esas afirmaciones, la cantante cubana no pudo contener las lágrimas de la emoción y dijo que nadie le había dicho esas palabras.

“Eres la única persona que me ha hablado así”, le dijo a la actriz cubana y luego comentó que en Cuba no solo sufría censura, sino la crueldad de parte del público cubano.

Dijo, que el público en la isla no tiene idea “de lo que yo realmente perdí todos estos años”.

“Yo veía a todos los artistas trabajando y yo no podía trabajar”, comentó la cantante cubana.

Además, recordó que ella veía a “todos los artistas viajando y yo no podía viajar. Yo veía a todo el mundo haciendo cosas, avanzando, mientras yo estaba haciéndome la más fuerte. Pero, realmente, yo estaba anclada”.

La artista consideró que “hay que tener mucho coraje para hacer lo que yo hice, mucho amor al prójimo”.

Asimismo, aseguró de que no se arrepiente de nada y que “lo haría mil veces”.

“Lo haría mil veces, por ellos, por los de allá y los de aquí, que han tenido que trabajar muy duro para empezar de cero”, aseguró la artista quien hace poco llegó a Estados Unidos y ha confesado que ella y su familia han tenido un cambio radical en su vida.

La Diosa habló también de su cambio de imagen y de las razones por las que decidió operarse. Dijo, que lo hizo por su público, que aunque ella es una mujer muy segura de sí, sabe que en un escenario tiene que dar la mejor imagen.

La Diosa no dejó de recalcar que ahora es que está en su mejor momento tras su llegada a Miami de Cuba, tras recordar que comenzó una nueva etapa en su vida personal y su carrera al aterrizar en Estados Unidos, un inicio en el que también quiso cambiar su imagen con una operación estética a la que se sometió hace unas semanas.

Ahora que esta recuperada tras pasar por quirófano, recién deslumbró con sus curvas en una sesión de fotos de la que nos ha hecho partícipes a través de las redes sociales.

La artista cubana está llevando con total transparencia el antes y después de su operación estética, publicando contenido al respecto y expresando lo bien que se encuentra tras esa decisión que tomó.

A la vista salta que la intérprete está más delgada y que se siente fabulosa con su nueva silueta. Algo que resaltaron sus fieles incondicionales, que no pierden ocasión a la hora de dedicarle toda clase de halagos.

"¡Sin ropa Diosa! ¡Mejor sin ropa! Lindísimas fotos, usted va a llegar lejos pero nunca pierda su humildad", "Mujerón", "Qué linda", "Qué dura", "Ahora sí eres la verdadera Diosa, qué orgulloso estoy contigo", "Bendiciones, valió la pena todo. Estás hermosa", "Regia, divina, espectacular y talentosa", son algunos de los comentarios que le dejaron a La Diosa junto al vídeo, en el que aparece luciendo diferentes estilismos para la cámara.

