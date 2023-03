Le llueven los piropos a La Diosa por su nueva figura tras cirugía estética

La Diosa cambió de manera radical su imagen tras pasar por quirófano hace tan solo unas semanas. El resultado es una figura curvilínea de la que ha hecho gala la cantante cubana en la última sesión de fotos que protagonizó en Miami. De esta sesión compartió un vídeo en sus redes sociales y la reacción general de sus seguidores ha sido dedicarle un sinfín de comentarios de admiración.

A la vista salta que la intérprete está más delgada y que se siente fabulosa con su nueva silueta. Algo que resaltaron sus fieles incondicionales, que no pierden ocasión a la hora de dedicarle toda clase de halagos.

"¡Sin ropa Diosa! ¡Mejor sin ropa! Lindísimas fotos, usted va a llegar lejos pero nunca pierda su humildad", "Mujerón", "Qué linda", "Qué dura", "Ahora sí eres la verdadera Diosa, qué orgulloso estoy contigo", "Bendiciones, valió la pena todo. Estás hermosa", "Regia, divina, espectacular y talentosa", son algunos de los comentarios que le dejaron a La Diosa junto al vídeo, en el que aparece luciendo diferentes estilismos para la cámara.

Al compartir este post en Facebook, la artista escribió "Siempre Diosa".

La Diosa comenzó una nueva etapa en su vida y carrera tras llegar a Miami de Cuba junto a su familia. Un nuevo inicio en el que decidió cambiar también su imagen y someterse a una cirugía estética para regalarle a su público una mejor figura cuando se suba al escenario.

La artista cubana se encuentra feliz con el resultado de su operación, lo que manifestó tras la cirugía en una consulta que tuvo con su doctor. "Lo hizo exactamente como yo quise, yo quería un cuerpo dominicano (…) Me encantó como me hiciste los senos, te agradezco muchísimo, me encantó el vientre, me lo dejaste plano completo eres un monstruo", le comentó a su cirujano en un vídeo que colgó en Instagram.

Ahora, La Diosa se prepara para su primer concierto en Estados Unidos. Un show que tendrá lugar el próximo 22 de abril en la Ciudad de Miami.

