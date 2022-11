Mensajes de solidaridad con Pablo Milanés tras ataques de Ana Hurtado

El trovador cubano Pablo Milanés recibió una ola de mensajes de solidaridad tras los ataques de la española Ana Hurtado quien lo acusó de ser un "gusano" y un "oportunista".

"Pablo Milanés es gusano y bien. Oportunista que bebió las bondades de la revolución para luego traicionarla en el periodo especial. Menores presos no, delincuentes presos y bien presos que están. Se acabó el crear matrices falsas de opinión. Entiendo que duela, pero es lo que hay", dijo Hurtado esta semana en Twitter.

Al comentario de la española han reaccionado decenas de cubanos. Dejaron mensajes de solidaridad con el querido cantautor que se encuentra actualmente ingresado en un hospital de Madrid. Destacan la ignorancia de Hurtado sobre el valor de una figura como Pablo Milanés para la cultura cubana.

José María Vitier García-Marruz, una de las figuras contemporáneas más importantes de la cultura nacional, levantó su voz en solidaridad con Milanés. No hizo una respuesta a Hurtado, pero destacó que el trovador nutre las raíces de la patria.

Facebook José María Vitier

"Los que aprendimos a amar oyendo sus canciones estamos alertas, rogando por su salud y su recuperación. (...) Lo esencial que proclama su voz, es un misterio que no cesa. En ella vibra un modo cubano de ser y soñar, una preciosa alquimia de intimidad e intemperie. Su voz es un abrazo, una plenitud, una proclama serena, como un árbol que no renuncia a su raíz de patria. Por todo eso estamos con él", dijo el destacado músico.

Otro de los mensajes en redes sociales en apoyo a Pablo Milanés es del humorista Otto Ortiz, quien dijo no haber sido fanático de la trova, pero mostró su indignación con el desacertado comentario de Hurtado.

Facebook Otto Ortiz

"Me molesta, me duele y hasta me empin…ga que venga una socialista virtual, comunista teórica, a opinar y clasificar a uno de los grandes de Cuba. Espero que sea un perfil falso el de esa muchachita, espero que sea una patraña del enemigo, que en estos tiempos no sabemos a ciencia cierta quién es el enemigo", dijo Ortiz.

En una segunda parte de su mensaje invitó a Hurtado a conocer la realidad cubana. "Que venga dos meses a Cuba, a la de verdad, a la de los barrios, los apagones, las colas, a la del invento diario, que haga turismo poblacional, si a los dos meses sigue pensando igual… al menos la respetaré", dijo el humorista.

Facebook Marisela Alfonso Madrigal

La periodista Elsie Carbó también dejó un mensaje a Hurtado en las redes sociales. La invitó a mirar primero los problemas que hay en España y a aprender historia y cultura cubana.

Facebook Elsie Carbó

"Ella debe saber que hay cosas con las que no se juega aunque supongas que alguien te pueda aplaudir. Difamar a un músico querido y admirado por los cubanos solo por placer malsano o jugar un juego incómodo sin saber siquiera donde está el morro o la cabaña, no causa gracia", dijo Carbó.

"Gusano o contrarevolucionario ya suena obsoleto, porque desde hace muchas décadas estos epítetos dejaron de sonar como injurias en tanto los agraviados sustentarían una buena parte de la economía del país, por lo tanto resulta anacrónico y estúpido, tanto más cuando se trate de una figura como la de Pablo, quien nunca ha matado a nadie, ni ha liderado ningún partido político, ni ha violado ninguna mujer. Bastaría solo con preguntarle a esta jovencita (Ana Hurtado) dónde escuchó tales infamias, en qué cena, cónclave o cama", se preguntó la periodista.

Facebook Iran Capote

El foto-reportero Kaloian Santos Cabrera, también mostró su indignación con las palabras de Hurtado. Dijo que es una bajeza y cobardía sus declaraciones, en un momento en que el trovador pelea por su vida en una sala de hospital.

Facebook Kaloian Santos Cabrera

"Ella es intrascendente. Pasará con mucha más pena que gloria. Ahora, lo preocupante e indignante es toda la entidad que desde el gobierno cubano le han dado a ese personaje", denunció el fotógrafo.

La curadora Rosa Marquetti tiene una preocupación similar. Se cuestiona si habrá un pronunciamiento de las instituciones de la Cultura Cubana sobre esta ofensa a un artista como Pablo Milanés.

Facebook Rosa Marquetti

"¿Responderán con decoro las instituciones culturales cubanas a los ataques de esa española desde Cuba contra Pablo Milanés, en momentos en que lucha por su vida en un hospital? Ustedes le han dado alas", dijo Marquetti al régimen.

Facebook Manuel García Verdecia

La primera vez que Hurtado se pronunció contra Pablo Milanés fue en junio de 2022, después de que el destacado artista realizara un memorable concierto en la Ciudad Deportiva de La Habana. Le acusó de ser un "gusano desde el año 92" y dijo que el músico era "una persona bastante ruin".

Hurtado es conocida por sus defensas al régimen y en particular por resaltar la figura de Miguel Díaz-Canel, y su esposa Liz Cuesta, con quien suele mostrarse cercana.

Este 14 de junio Hurtado se pronunció también contra el cantautor español Joaquín Sabina, lo tildó de "flojo", "burgués" y amigo del "contrarrevolucionario Pablo Milanés". Su crítica fue en reacción a las declaraciones de Sabina cuando este afirmó la semana pasada que ya "no podía ser amigo de la revolución cubana", en denuncia por la falta de libertades en Cuba.