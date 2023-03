Rauw Alejandro se lesiona en pleno concierto y acaba hospitalizado: "Pero terminamos el show"

Rauw Alejandro está inmerso en su gira Saturno, que le llevó a cantar para su público en Duluth, Georgia, la noche de este lunes. Pero el show no acabó cómo esperaba, ya que después de cantar y bailar toda la noche fue hospitalizado.

Tras el show que ofreció en el Gas South Arena, el intérprete de "Todo de ti" subió algunas historias desde el hospital para explicar la razón que lo había llevado hasta allí. "Se me salió el hombro de sitio pero terminamos el show. Los quiero Atlanta, gracias por romperla esta noche conmigo", comentó junto a una fotografía, en la que aparece al lado de su mánager.

Por suerte, la lesión que sufrió en plena actuación no sería muy grave, ya que en otra historia que compartió más tarde aparece bromeando con que estaba de after party en el hospital. "Me metieron un par de medicamentos y estoy con una loquera activo", dijo para la cámara, mientras que su mánager Eric Duars estaba a su lado.

En las redes sociales circulan varios vídeos del momento en el que Rauw Alejandro se lesionó. Pero a pesar del dolor que sintió, continúo con el espectáculo hasta el final.

La próxima cita con su público es este 8 de marzo en Orlando, un concierto que sus fans esperan no tenga que suspender tras este incidente.

