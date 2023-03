Agencias de paquetería gestionan entrega de equipajes con más de cinco años de atraso en Cuba

Agencias de paquetería gestionan la entrega de equipajes con más de cinco años de atraso en Cuba, informaron fuentes oficiales.

El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, puntualizó en una reunión de seguimiento al comportamiento de las agencias "transitarias" que en los cinco primeros días de marzo se entregaron un total de 28,770 paquetes, y quedan pendientes 671 con plazos superiores a los 30 días, según trascendió en una nota del medio oficialista Cubadebate.

De acuerdo con el texto, entre los factores que inciden en la demora estriba en el hecho de que muchos paquetes enviados por sus remitentes hace años, han demorado en llegar al país.

Según se expuso en la nota, algunos casos de equipajes no acompañados enviados por sus propietarios entre 2017 y 2020, ahora es que están arribando a Cuba, y sus destinatarios los recibirán más de cinco años después.

"Teníamos en existencias 41,222 bultos, superior en 508 paquetes a los registrados al inicio de este periodo. Con más de 30 días representan el 1.6% del total", dijo Pablo Hipólito Cuellar, director de carga del Ministerio de Transporte.

El primer viceministro de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca, conminó a los trabajadores de las agencias a "seguir perfeccionando los sistemas de trabajo" y "concluir los procesos de informatización que faciliten el seguimiento" del envío, la solución propuesta por el régimen ante las constantes quejas de la población.

"Eso es algo en lo que no hemos avanzado. Tenemos que lograr que un día las personas se sientan satisfechas y digan ‘ahora sí me llegó en tiempo, no hay trabas: todo salió bien’", dijo el funcionario, que solo se limitó en la reunión a pedir la agilización de los servicios y "elevar el trabajo mancomunado con los nuevos actores de la economía para acelerar la entrega de los bultos".

Antes de que el gobierno modificara en agosto pasado los aranceles de los envíos marítimos, postales y aéreos e incrementara a tres kilogramos el peso del paquete libre de impuestos, las quejas de los cubanos se acumulaban por la lentitud en la entrega de los envíos.

El gobierno cubano reconoció que los atrasos en la entrega de paquetería internacional experimentaron un crecimiento de hasta el 43% entre septiembre de 2021 y febrero de 2022.

En ocasiones anteriores, los cubanos han expresado su indignación por los retrasos de más de 30 en la recepción de sus paquetes.

Aerovaradero reconoció incluso en 2021, que sus atrasos en el servicio de paquetería se remontaban a 2019 porque el volumen de envíos superaba la cantidad que se estaba logrando repartir.

Ante el arribo a Cuba de cifras récord de envíos, las agencias del país encargadas de la recepción, procesamiento y distribución de la paquetería internacional, entre ellas Aerovaradero, Transcargo, Palco, Cubapack y Cubanacán Express, no logran ofrecer todavía un servicio rápido y eficaz.