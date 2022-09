Albertico Pujol celebra su 62 cumpleaños

El actor cubano Alberto Camilo Pujol Acosta, más conocido en el mundo del cine, la televisión y el teatro como Albertico Pujol, celebra este primero de septiembre su 62 cumpleaños.

Desde que hiciera su primera aparición en la pantalla grande con la película Guardafronteras, en 1981, el actor ha formado parte de varias producciones que han estado en la preferencia del público cubano dentro y fuera de la isla, por lo que no han faltado los mensajes de felicitación de sus miles de seguidores en este día.

Pero seguro una de las felicitaciones más esperadas por el popular actor ha sido la de su hija. "Hoy está de cumpleaños este súper papá y tengo la dicha que sea el mío”, escribió en Instagram Laura Pujol junto a una linda foto familiar.

“Daddy te amo con todo mi corazón hasta el infinito y más allá. Deseo que la vida te de mucha salud siempre. Toda la felicidad del mundo y a mí me siga bendiciendo con la oportunidad de poderte disfrutar aunque me sigas dando algunos dolorcillos de cabeza. Te amo”, bromeó la joven en la publicación.

La destacada actriz cubana Lili Rentería no dejó pasar la oportunidad de festejar en este día a su expareja y hoy uno de sus grandes amigos: "En el cumpleaños celebramos nuestra llegada al mundo. ¡La vida es un regalo! ¡Celebra tu llegada a esta vida! Ese amor maravilloso que esta dentro de ti, es el mejor regalo que puedas recibir del universo (...) Hoy el sol retorna a la posición en que estaba cuando naciste. A las 20:15 para ser exacta".

En otra publicación, la primera esposa del actor compartió una imagen de Albertico muy joven junto a unas palabras que hablan del amor que existía entre ambos en ese momento: "Felicidades, para ti de mí. Con esta foto viajo de país en país, y de monedero en monedero, como amuleto de amor. Símbolo de mi primera vez en el amor de surtidor".

Otro que recordó la celebración fue el también actor Alejandro Palomino. “¡Feliz cumple, Alberto C Pujol! Que Olofi te bendiga, hermano. Y recuerde siempre que: Agüe’ son agüe’ y mañana son mañana. Ahí lo dejo con su socio Néstor Luis Jiménez Rodríguez”, escribió en su perfil de Facebook, y acompañó su publicación con una imagen en blanco y negro en la que se ve a ambos actores y amigos.

Captura Facebook / Alejandro Palomino

Desde el portal Cubaactores también llegó la felicitación para el que fue uno de los animadores del popular programa "Para Bailar": "Cubaactores se complace en felicitar por su cumpleaños al eterno Tavo, nuestro querido Alberto Pujol, uno de los actores más queridos, respetados y amados por todos. Muchas Felicidades junto a sus familiares y amigos. Le deseamos que pase un día muy especial lleno de colores y alegrías".

Captura Facebook / Cubaactores

El artista, quien además siente una gran pasión por la música y la pintura, ha dejado para el recuerdo algunos personajes memorables en el cine y la televisión.

En 1984 integró el elenco de uno de los clásicos cinematográficos cubanos, Los pájaros tirándole a la escopeta, comedia costumbrista dirigida por Rolando Díaz, por la que obtuvo el Premio a la Mejor Actuación Masculina en el Festival Iberoamericano de Cine de Cartagena de Indias, Colombia, en ese mismo año.

En la pantalla chica, el actor ha protagonizado las gustadas series policíacas cubanas Día y Noche y Tras la huella; pero, sin lugar a dudas, su personaje de El Tavo en la serie Su propia guerra logró conquistar a muchos televidentes.

Albertico Pujol celebra este cumpleaños en Miami, donde reside desde hace varios años, después de haber vivido durante algún tiempo en Colombia.

En la Ciudad del Sol ha continuado su carrera. Hace solo unos días se supo que ya está en proceso de edición la serie Los Escachados, en la que participa junto al reguetonero Baby Lores y su colega y compatriota Orlando Fundichely.

En los últimos meses Alberto Pujol ha sido blanco de muchas críticas tras participar en la segunda fase de la campaña del Movimiento San Isidro (MSI) denominada "Diálogos para el Cambio" que promueve el diálogo nacional para lograr un cambio político en Cuba.

Sin embargo, este se defendió de las críticas y aseguró: "Yo no estoy a favor del diálogo con el gobierno de Cuba, quiero que lo entiendan. No obstante, estoy en la obligación de cumplir con mi trabajo y leí este documento que me pidieron que leyera, por el cual cobré".

Entre las reacciones desfavorables a la campaña estuvo la de un cubano en Miami que enfrentó al actor en un supermercado y lo llamó “Míster Diálogo, el hombre que pide diálogo con la dictadura cubana".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.