Tras 9 años de espera, Jennifer Lopez lanzará su próximo álbum "This is me... Now" este verano

Y con el calor llegará... ¡el próximo álbum de Jennifer Lopez! La Diva del Bronx acaba de anunciar que This Is Me... Now se estrenará este verano.

Aunque todavía no ha dado una fecha exacta de lanzamiento, sus fans están emocionados con este proyecto discográfico que llegará con canciones como "Mad in Love", "Dear Ben Pt. II" y "To be yours". A Vogue le reveló que este será un álbum muy personal e íntimo, en el que compartirá aspectos de su vida privada.

La gran noticia la dio en un encuentro que tuvo con Spotify para anunciar las novedades de Countdown Pages del servicio de streaming.

"Sí, lo oyeron aquí primero. Estoy súper entusiasmada. Spotify está comenzando a implementar estas páginas para más artistas en todo el mundo, permitiéndoles traer su propia estrategia personalizada a todos y cada uno de los álbumes", comentó JLo, que podría haber dado en su anuncio una pista más concreta sobre la fecha de lanzamiento...

En un momento de este vídeo promocional podemos ver que hay una cuenta atrás, junto a la portada del álbum, que indica 135 días. De ser exacta, el álbum sería estrenado a pocos días de su 54 cumpleaños.

This Is Me... Now es la continuación del álbum This Is Me... Then, un álbum que fue lanzado hace dos décadas, concretamente en 2002, cuando comenzó a escribir su historia de amor con Ben Affleck, su actual marido. Por lo que no cabe duda de que este nuevo disco tendrá una gran dosis de romance.

Este será el primer álbum de Jennifer Lopez después de nueve años en los que la artista de 53 años no ha parado. Canciones en solitario, colaboraciones estelares, películas, giras de conciertos, documentales y hasta un show del Super Bowl.

¿Tienes ganas de escuchar lo próximo de JLo?

