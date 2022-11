Jennifer Lopez "sintió que iba a morir" después de romper con Ben Affleck

Han tenido que pasar dos décadas para que Jennifer Lopez y Ben Affleck pudieran tener su final feliz. Y es que la relación de la pareja ha estado marcada por su gran ruptura, que tuvo lugar en 2004 cuando tenían pensando pasar por el altar para casarse. Pero la boda no se celebró hasta 18 años después, tras la segunda oportunidad que se dieron.

Fue este verano cuando finalmente pudieron sellar su amor casándose en dos ocasiones. Una de ellas fue en Las Vegas y la otra en Georgia, como habían planificado casi dos décadas atrás. Ahora, el matrimonio está atravesando un gran momento de su relación y del mismo nos quiere hacer testigos JLo a través de su música.

La Diva del Bronx planea lanzar un álbum el año que viene titulado This is me... Now, la continuación de This is me... Then, que lanzó en 2002, un proyecto para el que se inspiró en la relación que tenía con Ben Affleck. Y en este nuevo álbum también ha querido capturar la esencia de su amor por su marido.

"Todo el mensaje del álbum es: 'Este amor existe. Este es un amor real'", comentó en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music 1, en la que la cantante de 53 años se abrió sobre su relación con el actor y recordó cómo vivió en 2004 la ruptura con "el amor de su vida", como se refiere a él.

"Fue muy doloroso después de romper. Una vez que cancelamos esa boda hace 20 años, viví la mayor angustia de mi vida. Sinceramente, sentí que iba a morir. Me hizo entrar en una espiral durante los siguientes 18 años en los que no conseguí hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz", comentó JLo.

En la conversación, la artista también habló de cómo surgió su amor hace dos décadas, que al contrario de lo que muchos pensaban, no fue un flechazo. "Mientras trabajábamos juntos, nos hicimos muy buenos amigos", confesó, recordando que se conocieron en el rodaje de Gigli.

"Nos dimos cuenta de que estábamos locos el uno por el otro. Me encontré pensando en él después de que terminó la película. Y tener que ocuparme de mi propio negocio, porque estaba saliendo de una relación en ese momento. Pero es como si lo supieras. Es como, 'esta es la persona con la que quiero estar'. Y eso sucedió durante un período de meses. No fue algo instantáneo porque no se nos permitió hacer eso. Sí, creció con el tiempo", explicó la artista.

