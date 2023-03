Lenier Mesa recuerda sus inicios en Miami: Fue barbero y durmió en un carro

Detrás de muchos artistas exitosos hay historias de sacrificio y superación, incluso hay quienes tuvieron que ganarse la vida en condiciones muy lejanas a sus carreras de hoy día como es el caso de Lenier Mesa.

El cantante y compositor cubano habló en una entrevista para Telemundo 51 de sus inicios en Miami y cómo trabajó de barbero y hasta tuvo que dormir dentro de un carro por varios días.

“¡Mira que corté cabello y corté cabezas! Todavía hay muchos clientes que me ven y me dicen `oye ya tú no cortas pelo´”, relató el artista.

En un momento de la entrevista Lenier recordó que tras su llegada a Miami pasó mucho trabajo. “Dormí dentro de un carro como 15 días”, confesó, con los primeros salarios que obtuvo en una compañía que hacía mudanzas de casas buscó dónde vivir y se compró un carro para poder moverse.

No obstante, nunca se apartó de lo que realmente le gustaba, sus inicios en Cuba le sirvieron para los fines de semana irse a los lugares de música tradicional campesina a ganar dinero extra.

Posteriormente trabajaría como corista de Jacob Forever y fue aprendiendo a desenvolverse en el mundo de la música en Estados Unidos.

Antes de hablar de los pasos que lo condujeron a la fama, confesó que fue su esposa y madre de sus dos hijos quien le cambió la vida: “Yo creo que el éxito mío solamente no está en la música, parte de la familia”.

Después de firmar con Pitbull su mundo cambió por completo pero lo primero que hizo fue comprarle una casa a sus hijos.

El ganador de dos Latin Grammys en 2022 como compositor del disco de Marc Anthony, Pa'llá Voy, adelantó que tendrá otras cuatro canciones en el próximo álbum del salsero estadounidense y espera nuevos premios.

Aunque no es de los artistas que suele hablar de política porque a su juicio “para eso hay que saber y estudiar”, su país natal y el sufrimiento de los cubanos siempre han estado presentes en su carrera, como cuando estrenó “S.O.S Cuba” un tema en el que exigió la libertad de la isla.

Pero, si hay una canción que ha marcado su trayectoria artística esa es “Cómo te pago”, la que dedicó a su madre y que le mereció recientemente un disco de platino.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.