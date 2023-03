Madre cubana que vive en la calle en Hialeah con sus tres hijos enfrenta orden de deportación

Daneilis, la madre holguinera de 34 años que durante el día deambula por la ciudad de Hialeah junto a sus tres hijos menores de edad porque no tienen dónde vivir, se encuentra sujeta a una orden de deportación.

La mujer llegó como balsera hace un mes y después de arribar no le dieron un parole ni ningún tipo de documento que frene que las autoridades la retornen a Cuba. Lo único que puede hacer es solicitar asilo político.

En las últimas horas organizaciones sin fines de lucro se han acercado a Daneilis y han comenzado a asesorarla para iniciar una batalla legal que le permita poder quedarse en territorio norteamericano.

En declaraciones a Telemundo 51, la madre holguinera precisó que se está gestionando para sus hijos "visas juveniles", pero en cuanto a ella espera que aparezca algún abogado que la quiera ayudar para plantear su caso por asilo político.

Daneilis no quiere ni imaginar que sea retornados a Cuba, y asegura que sus hijos le piden no volver. Cuenta, además, que en la isla sus hijos eran muy acosados en la escuela por ser cristianos.

"En Cuba yo no tengo a nadie, yo no tengo nada ya. A las escuelas no podré mandarlos porque por ser cristianos como somos a la mayor de mis hijas tuve que sacarla de una escuela porque fue maltratada porque era cristiana. La pequeña tampoco quería ir a la escuela porque le decían 'la cristianita', la empujaban, le decían religiosa y me la maltrataban mucho solamente porque era hija de un ministro", relató al citado medio.

Al ser interrogada sobre los motivos que la llevaron a lanzarse a una peligrosa travesía, dice que una de las razones fue buscar la libertad de sus hijos.

"Traerlos a un país libre, donde no vivan lo que yo he vivido hasta ahora. Yo amo mi país, lo amo, soy cubana, pero no estoy de acuerdo con el gobierno. Lo primero que hay allí es que no hay libertad de expresión no puedes hablar, no puedes quejarte de nada", subrayó.

La madre holguinera, cuyo caso ha ganado mucha visibilidad en la última semana, se muestra agradecida por todo los gestos de apoyo que ha recibido hasta ahora de la comunidad cubana en el sur de Florida.

Una guardería en Coral Gables organizó el miércoles una fiesta para celebrar los cuatro años de Daniel, el menor de los hijos de Daneilis. Imágenes de la celebración confirmaron que el pequeño disfrutó de su fiesta, en la que hubo cake, globos, juegos, regalos y la presencia de otros niños de su edad.

En declaraciones anteriores a la prensa, la madre holguinera había explicado que una pastora le prometió que al llegar a Florida la ayudaría. Sin embargo, una vez que intentó contactarla tras arribar a suelo estadounidense, no contestó, lo que la llevó a verse en la calle sin recursos y con tres menores de edad a su cargo.

La mujer consiguió pernoctar con sus hijos de cuatro, ocho y 16 años en la iglesia Rescate, en la 10 calle y la avenida 4 del este de Hialeah, pero durante el día no puede permanecer en el lugar, lo que la llevó a frecuentar un parque.

A pesar de la delicada situación que atraviesa, la cubana insiste en que prefiere permanecer en Estados Unidos antes que ser retornada a la isla.