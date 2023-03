Madre cubana con siete hijos denuncia problemas de vivienda: "No he recibido ayuda de ningún tipo"

Maite Del Rey Anaya, madre cubana con siete hijos, denunció que lleva casi un quinquenio pidiendo ayuda al gobierno para la construcción de su vivienda y no recibe respuesta.

"No he recibido ayuda de ningún tipo. El único salario que entra en mi hogar es el mío y no he sido bien atendida en mi municipio ni en la provincia", escribió Maite en una carta de denuncia que envió al medio de prensa oficialista Juventud Rebelde.

La madre cubana reside con sus hijos en Songo la Maya, provincia de Santiago de Cuba, en una vivienda de tablas de madera, con solo dos habitaciones, en pésimo estado constructivo y con goteras. De los siete niños hay uno que padece asma bronquial y su estado de salud empeora por las malas condiciones de vida que tiene.

Maite es madre soltera y una persona enferma. Ha sido operada cinco veces, ha sufrido dos infartos y dos paros cardíacos, pero aún así trabaja porque su salario es el único ingreso que tiene, en medio de la peor crisis económica que ha sufrido el pueblo de Cuba donde una libra de arroz cuesta cerca de 200 pesos.

A pesar de la precariedad con que vive esta humilde familia santiaguera, el régimen cubano no le garantiza la construcción de una vivienda, algo a lo que Maite tiene derecho desde hace más de cuatro años.

"He ido varias veces a Vivienda y la directora no me atiende. La respuesta que me manda con la recepcionista es que tengo que esperar. He ido varias veces al gobierno municipal, buscando al presidente y al vicepresidente que atiende la construcción, pero el CVP y la recepcionista parece que son autómatas. La respuesta que me dan es que no están o están reunidos. Sin embargo, me he puesto en una esquina a esperar y salen como si estuvieran preparados para no recibir a nadie", contó la madre cubana.

El drama de Maite persiste. Se ha quejado en todos los organismos estatales y ha ido a la prensa nacional con su denuncia, pero la solución no llega y sus hijos crecen en una casa a punto de colapsar, sin que el Estado ofrezca ayuda a esta mujer enferma.

"Llevo tres años esperando por la construcción de mi vivienda, que hasta ahora no he resuelto. Me tienen sin palabras. No entiendo cómo una persona se queja tantas veces por un mismo problema, teniendo solución y que no le hayan resuelto ni ayudado. Estamos viviendo hacinados, en muy malas condiciones. Cada vez que me quejo vienen y dicen que van a hacer la vivienda, pero es mentira", comentó.

La carencia de viviendas en Cuba es una situación que se repite en todas las provincias del país desde hace décadas, pero el régimen es incapaz de solucionarla. Anuncian planes de construcción que año tras año incumplen.

La semana pasada Manuel Marrero, primer ministro de Cuba, reconoció una vez más el fracaso del programa de vivienda. Dijo que "no se ha logrado avanzar" en esta tarea en el país.

"El programa de la vivienda en Cuba, es uno de los temas con más impacto social. Cada mes chequeamos su estado de cumplimiento en reunión con los gobernadores. Sabemos que nuestro pueblo espera mayores resultados, y para esto trabajamos" comentó el funcionario en sus redes sociales.

En provincias como Pinar del Río, tras más de cinco meses del paso del huracán Ian todavía hay miles de familias sin hogar y otras que "tienen por techo un nylon". No hay respuesta del Estado para los cubanos que no tienen dónde vivir y deben soportar, en silencio, el auge de la construcción de hoteles en Cuba.