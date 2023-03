Rentan vivienda a madre cubana en calle de Hialeah con tres hijos

Danelys Tamayo, la madre holguinera que llegó a Estados Unidos en balsa hace más de un mes y que, desde entonces, ha vivido junto a sus tres hijos en las calles de Hialeah, residirá finalmente junto a ellos en una vivienda rentada por una empresaria de la localidad.

El alcalde de Hialeah, Esteban Bovo Jr., explicó al periodista Yusnaby Pérez que la cubana podrá alojarse desde la noche de este viernes en un hotel en Miramar con su familia, a la espera de que el miércoles próximo le faciliten la entrada a un apartamento de dos habitaciones rentado por una buena samaritana.

"Nos dijo que lo único que quería era empezar a trabajar y eso nos tocó el corazón", dijo Bovo a Telemundo 51, añadiendo que la mujer que donó los fondos aportó la cantidad necesaria para alquilar por seis meses un apartamento con servicios.

La empresaria, que prefirió mantenerse en el anonimato, fue una de las tantas personas de la comunidad cubana de Miami que se movilizó para ayudar a una compatriota recién llegada en situación de necesidad.

Desde que llegó junto a sus hijos en balsa, Danelys ha estado viviendo en las calles de Hialeah y pernoctando en una iglesia de la localidad. Según aseguró, ella y sus hijos fueron víctimas de una estafa de una persona que conoció por un chat de WhatsApp y que le prometió trabajo en una iglesia.

Danelys relató a Pérez que ella y sus hijos pasaron su primera semana en la casa de uno de sus compañeros de travesía en balsa, hasta que consiguió refugio nocturno en la Iglesia Rescate, en la 10st y la 4, en Hialeah.

La mujer reconoció que desde un primer momento recibió ayuda y muestras de apoyo de cubanos en la localidad. “Me han ayudado, me han traído alimentos, me han llevado a su casa a almorzar”, aseguró.

Este miércoles, la madre pudo celebrar el cumpleaños del menor de sus hijos gracias a la solidaridad de una guardería en Coral Gables. "No me sorprende que la comunidad cubana de Hialeah se haya movilizado para ayudar a esta familia", dijo Bovo este viernes.

“Enseguida dije, wao, yo tengo tantos años que celebrar donde trabajo… me voy a dar a la batalla. Llamé a mi staff, a mi directora y me lancé a la batalla de localizar a la mamá. Llamé a la iglesia, me dieron su número de teléfono y nos movimos”, relató en declaraciones a Telemundo 51 la cubana que se encargó de organizar junto a otras personas una hermosa fiesta de cumpleaños para el pequeño Daniel.

Según esta cubana solidaria, “queríamos que el cumpleaños del niño no pasara por alto. Sus cuatro añitos son tan importantes para su crecimiento. Pero, aún más, porque se trata de su primer cumpleaños en nuestro país”.

La gratitud mostrada por Danelys hacia la solidaridad de la comunidad cubana de Miami, unida a sus constantes declaraciones en las que asegura que prefiere vivir en la calle en Estados unidos que regresar a Cuba, han sido, según Pérez, un factor clave para despertar aún más la solidaridad hacia su caso.

La madre está feliz porque sus hijos ya tienen escuela y han podido ir al dentista. Desde el próximo miércoles podrá vivir junto a ellos en un apartamento de dos habitaciones con todas las condiciones para llevar adelante una vida digna.

En todas las ocasiones que ha sido entrevistada por medios de comunicación y a todos los que hablan con ella, Danelys sostiene que ella no quiere vivir de la solidaridad de la comunidad cubana. Por mucho que la agradece, esta mujer de 34 años lo que quiere es trabajar.

En declaraciones a Telemundo 51, la madre holguinera precisó que se está gestionando "visas juveniles" para sus hijos de cuatro, ocho y 16 años. En cuanto a ella, espera que aparezca algún abogado que la quiera ayudar para plantear su caso por asilo político y evitar la deportación.

Interrogada sobre los motivos que la llevaron a lanzarse a una peligrosa travesía con sus hijos, Danelys aseguró que lo hizo para que estos vivieran en un país con derechos y libertades.

"Traerlos a un país libre, donde no vivan lo que yo he vivido hasta ahora. Yo amo mi país, lo amo, soy cubana, pero no estoy de acuerdo con el gobierno. Lo primero que hay allí es que no hay libertad de expresión no puedes hablar, no puedes quejarte de nada", subrayó.