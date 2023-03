Claudia, Rachel y Alina; tres lindas cubanas

CiberCuba convocó a las coprotagonistas de Plantadas, que se sometieron a sendas minientrevistas con tres preguntas iguales; las tres respondieron con agilidad amable; robando tiempo a sus actuales trabajos y adaptándose a la diferencia horaria entre Madrid y Miami.

Jóvenes cubanas y talentosas son rasgos comunes de las actrices Claudia Tomás, Rachel Vallori y Alina Robert, que dan vida en pantalla al calvario de las presas políticas del castrismo, que nunca se doblegaron; tragedia de palpitante actualidad por los más de mil cien reos de conciencia que el tardocastrismo atesora en sus cárceles; incluidas 137 mujeres.

Toma Uno: ¿Cómo conociste la historia de las presas políticas cubanas que te ha tocado interpretar en Plantadas?

Claudia Tomás en el papel de Alina / Foto: Villaplana films

Claudia Tomás (Alina): Conocí la historia de las Plantadas ya estando aquí en Miami (hace un año que estoy acá). Lilo Vilaplana nos propuso hacer el casting para la película y cuando finalmente me dio la buena noticia de que estaba aprobada, ahí empecé a estudiar, a prepararme bien y a profundizar en la historia. Mis principales materiales de estudio fueron los propios testimonios de las Plantadas (en video y audio, que Lilo ya tenía documentados y nos compartió) y el libro Cómo llegó la noche, de Huber Matos. Escuchar estos testimonios de primera mano y la lectura de este libro fueron determinantes en mi vida, no solo para la preparación de la película, sino también para abrir los ojos a esta historia que en Cuba se mantiene oculta y tergiversada. Las mentiras, las torturas, la cárcel...

Rachel Vallori (Luisa): Cuando hicieron la película Plantados fue la primera vez que escuche de los presos políticos en Cuba, desde 1959 y -al pasar lo del 11 de julio- se hicieron evidentes mis sospechas y ese suceso abrió mi mente a lo que la dictadura de los Castro fue y ha sido capaz de hacer.

El proceso fue muy bonito y doloroso a la vez porque al ver los vídeos de estas mujeres tan valientes que la producción nos entrego pude entender el dolor tan profundo que ha vivido por tantos años el exilio cubano, esta historia es construida a través de la compilación de varios testimonios, aunque hay personajes que se acercan mas a ciertas presas políticas reales, Lilo trató de mezclar algunos sucesos para poder traer a la pantalla un pedacito de cada una de ellas.

Cuando recibí la llamada de Lilo para el personaje de Luisa, me emocione mucho, ya que al leer el guión sabía que Luisa traía una fuerza adentro increíble y mi preparación fue de mucha investigación, estudiar cada historia, hacer preguntas a ex presas políticas, trabajar mucho con lo que me estaba afectando personalmente cada testimonio y; de ahí ,hacer mi interpretación de lo que se había escrito en el guión.

No había una historia específica de ellas a quien estaba interpretando yo me monte mi propia Luisa , pero no fue hasta el día que me toco grabar en la prisión cuando Lilo invitó a visitarnos a Alicia del Busto y ahí me dijo que -por ella- fue que se escribió mi personaje, imagínense lo que llore y lo que me afectó; ya que no me lo podía creer que yo estaba contando la historia de esta gran guerrera. Fue un momento inolvidable.

Alina Robert (América): La historia la conocí desde la película Plantados, dirigida también por Lilo. Plantados era un término que no había escuchado antes y, para mi sorpresa, al traerlo a la luz en ese filme, me hizo querer conocerlo a fondo y me di cuenta que existían muchos testimonios de presas y presos políticos en Cuba, autonombrados Plantados. Todo fue una sorpresa para mi.

Toma Dos: ¿Cómo es hacer cine cubano en Miami?

Claudia Tomás: Es un sueño hecho realidad, un regalo totalmente inesperado. Estar aquí hace tan poco y poder hacer lo que me gusta y a lo que me dedico es prácticamente un imposible. Agradezco infinitamente a Lilo e Irasema por haber confiado en mí y darme esta oportunidad.

Rachel Vallori en el rol de Luisa / Foto: Vilaplana Films

Rachel Vallori: Fue mi primera vez haciendo cine cubano en Miami y estoy muy agradecida con cada persona que participó y trabajó en esta película y defendió su puesto a capa y espada, fueron jornadas laborales bien largas para el equipo de producción, pero todos lo estaban haciendo con mucho amor, deber al exilio y a nuestra patria, no todos los días se cuenta la otra cara de la moneda.

Alina Robert: Ha sido una maravilla, Vilaplana Films siempre reúne, en sus elencos y producciones a mucho equipo internacional. Pero principalmente actores cubanos, que provoca un reencuentro muy agradable con colegas. Miami es una ciudad con todo para lograr rodar, y Vilaplana Films lo prueba; recién Plantadas ganó el título Mejor Película hecha en Miami, en el Festival de Cine Internacional. Me encantaría que se hiciera mucho más cine aquí.

Alina Robert interpretando a América / Foto: Vilaplana Films

Toma Tres: ¿Cómo te sentiste al ver tu personaje en pantalla grande del Festival de Cine de Miami?

Claudia Tomás: Muy emocionada y sorprendida. No había visto nada y no imaginaba que hubiera quedado así. Fue una película rodada en dos semanas, con escenas muy fuertes. Siempre el actor se queda inseguro sobre su trabajo. Ver el resultado fue muy emocionante. Todo el equipo se entregó y se pudo contar esta historia terrible y necesaria. El trabajo de fotografía de José Ovi Jiménez fue excelente y la película tiene momentos muy crudos y otros muy hermosos. Espero que pueda llegar a la mayor cantidad de personas y, sobre todo, en Cuba.

Rachel Vallori: Honestamente, estaba muy feliz de ir al cine, sobre todo al festival de Miami a ver la película por primera vez, es muy evidente que es una película con un amplio equipo de excelentes y fenomenales actrices cubanas, que hemos hecho un trabajo tan hermoso. En Plantadas; donde hay tantos personajes e historias paralelas es importante exponer y hacer justicia a cada uno de ellos, sobre todo por la historia que se vivió y aún se está viviendo en Cuba, pero personalmente sentí que faltó mucho por contar de mi personaje Luisa y de su historia como plantada y de las plantadas, que me imagino por motivos de edición no puedo pasar como yo pensaba; pero me quedo con la admiración y el respeto que dejaron en mi, cada una de mis compañeras y las verdaderas protagonistas de esta historia que son las presas políticas cubanas.

Alina Robert: Me sentí muy emocionada, veía la pantalla con admiración y agradecimiento.

La película se ve hermosa en el cine y mi invitación es a todo el público de Miami, para que nos acompañe en la salas de cine y veamos Plantadas en la pantalla grande.

The End.