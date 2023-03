Shakira factura, pero también llora: Las fotos de la cantante desconsolada en una tienda en Nueva York

No todo ha sido sonrisas para Shakira durante su visita a Nueva York, ciudad a la que viajó con sus hijos para asistir al programa de Jimmy Fallon junto a Bizarrap, donde ella y el argentino interpretaron el hit viral "BZRP Music Sessions #53".

Después de su aplaudida presentación, la cantante colombiana estuvo recorriendo la ciudad con sus hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación con Gerard Piqué. Y en una de las paradas que hicieron en la Gran Manzana, concretamente una tienda de dulces, la artista de 46 años fue captada llorando.

En las imágenes tomadas por los paparazzis parece estar muy emocionada. Y como no podía ser de otra manera, no han tardado en dar la vuelta al mundo. Y es que al verlas es imposible no acordarse de la frase que canta en la sesión con Bizarrap: "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan". Un verso que pasó a convertirse en un lema para muchas mujeres de todo el mundo.

Aunque se desconoce la razón detrás de las lágrimas de Shakira, en las fotos podemos verla conversando con una mujer cuando se pone a llorar.

Más allá de estas instantáneas, la estancia de Shakira por Nueva York ha sido muy comentada por su actuación en el show de televisión, una interpretación a la que reaccionó incluso Adele, y también por los 14 Guinness World Records que se llevó, cuatro de los cuales comparte con Bizarrap por la canción que tienen juntos.

