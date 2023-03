La Diosa estrena sonrisa en Miami: "Me parezco a Shakira"

La Diosa está estrenando sonrisa a unas semanas de su llegada a Miami. Un cambio que ella misma quiso mostrar a sus seguidores a través de sus redes sociales, donde la cantante cubana compartió un vídeo mostrando cómo luce ahora su boca tras haber pasado por el dentista.

Este nuevo cambio en la apariencia de La Diosa llega apenas unas semanas después de que pasase por quirófano para someterse una cirugía estética con cuyos resultados está encantada. Una transformación física que no para de presumir en sus redes sociales, donde sus seguidores no paran de repetirle lo bella que está y la gran figura que luce ahora.

"No puedo hablar muy bien todavía. Me hice la parte de arriba de la sonrisa. Estos son los temporales y mañana me hago la parte de abajo. Pero estoy feliz y contenta. Miren mi nueva sonrisa. Me quedaron hermosos. Pero mi sonrisa cambió y cuando me pongan la porcelana, espectacular", comenzó explicando la artista cubana, que no podría estar más contenta con su nueva sonrisa.

"Me parezco a Shakira", agregó entre risas, antes de explicar: "Me quedó la sonrisa más cuadradita".

"A mi me da la impresión que me hicieron los dientes de Shakira", volvió a añadir la cubana, totalmente feliz con cómo luce ahora su boca, que le recuerda a la de la cantante colombiana. "Cuando me pongan los de porcelana estarán más blancos", dijo La Diosa, que aclaró que todavía faltan algunas sesiones de dentista para poder verla con el resultado definitivo de su cambio de sonrisa.

Aunque son varios los cambios físicos a los que se ha sometido La Diosa desde su llegada de Cuba, todavía tiene intención de pasar por más para lograr la apariencia que desea. "En un mes me he hecho de todo, y lo que falta", comentó en otro momento de la retransmisión que hizo con sus fans.

La cantante cubana está atravesando su mejor momento tras llegar de Cuba a Estados Unidos. Una nueva etapa en su vida que está disfrutando al máximo y rodeada de los suyos. Entre las grandes citas que tiene programadas para las próximas semanas esta su primer concierto en Miami, que será el próximo 22 de abril en el Watsco Center.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.