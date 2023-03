Italiano se asombra del precio del papel higiénico en Cuba: "Es un lujo"

Papel sanitario en Cuba Foto © CiberCuba

Un italiano en Cuba se asombró del precio que ha llegado a alcanzar el papel higiénico.

Enrico Frasca, quien renta una casa para turistas en Cienfuegos, se molestó esta semana cuando tuvo que comprar un paquete por 2.60 MLC, un papel sanitario de "lujo", según el comprobante.

Captura de Facebook / Italiani a Cuba / Enrico Frasca

"¿Vas a pasar todas las vacaciones con un rollo? ¿Qué haces, no comes para no ir al baño? Imagina si te da diarrea... ¡Estás arruinado!", cuestionó.

Frasca compartió su experiencia en el grupo de Facebook "Italiani a Cuba", donde otros italianos que suelen viajar a la Isla comentaron.

"Es el 'lujo' lo que te importa", ironizó uno.

"65 centavos el rollo. Números que arruinan tus vacaciones, de hecho, a veces puedes encontrar ese papel higiénico gris y rígido en casas particulares, ¿lo sabes? Eso es lo que odio. Incluso por eso decidí incluir 65 centavos de papel de lujo en mi presupuesto para cada viaje a Cuba. Claro, tendré que renunciar a otra cosa, pero es dinero bien gastado", relató otro.

"La última vez en 2020 lo traje de casa, no pesa nada, lo aplasto, y lo llevo a su antojo. Claramente no todo / el mundo piensa en eso, pero después de años de aprendizaje, me detuve 2/3 veces en un bache, incluso dos veces al año, claro que el turista que se queda unas noches, un discurso diferente. Lo veremos en octubre, después de tres años no sé que me espera", subrayó un tercero.

Otro italiano describió que en su país, él compra el papel higiénico de cuatro capas a 99 centavos el paquete de cuatro rollos.

Un internauta señaló que en vez de quejarse del precio, lo que tendría que hacer es dar una fiesta por encontrar papel higiénico.

No faltaron los bromistas que le sugirieron que usara usa mazorca de maíz, hojas de plátano o el periódico, o se echara agua.

"Se puede decir como una broma, pero es verdad, el papel de baño limpiarse el c... es un lujo en Cuba", afirmó un usuario.

"¿Pero que pasó en Cuba? Dicen que hace como cuatro años era genial, ahora todo se viene abajo", lamentó otro.

Varias cubanas opinaron sobre la situación del país.

"Bienvenido al país de las maravillas", dijo Patricia Llera.

"Alégrate de que en Cienfuegos hay papel higiénico, en La Habana NO hay", dijo Yanet Drullet Navarro.

"Si quieres limpiarte el c..., el lujo se paga", ironizó Ariadna Rodríguez Velasco.