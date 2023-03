Apuñalan a joven en Guisa y muere luego de esperar más de dos horas por ambulancia

Un joven cubano fue apuñalado este sábado en un parque en el poblado de Guisa, municipio de la provincia de Granma, y falleció luego de esperar más de dos horas por una ambulancia.

Según declaraciones ofrecidas a CiberCuba por una residente en Guisa, el joven identificado como William Aliu Arévalo Aday fue atacado con un arma blanca en una pelea y pasó más de dos horas esperando por la única ambulancia disponible en el policlínico del poblado.

El atacante, indicó, habría sido otro residente en el barrio que tomó parte en una bronca desatada en el parque de ese poblado.

Captura de Facebook / Andrea Iliana Reyes

Por su parte, Andrea Iliana Reyes, una allegada a la víctima, precisó a nuestra redacción que Arévalo recibió una puñalada en la sien y falleció al llegar al hospital, horas después.

El joven, de aproximadamente 26 años, fue descrito como una persona noble y tranquila.

Hasta el momento no se han aclarado las causas por las cuales se inició la pelea ni se conoce la identidad del agresor. Tampoco ha habido declaraciones oficiales al respecto.

Cientos de personas mostraron su conmoción ante el trágico hecho que ha dejado a Guisa enlutada.

"Me he quedado loco en esto que te ha pasado, solo me queda decirte mi bro, que desde el cielo protejas a tu familia y que Dios te tenga en la gloria", expresó un amigo del joven.

Muchos internautas coincidieron en sus comentarios en que la violencia en Cuba ha experimentado un alza en los últimos tiempos, mientras los heridos deben sufrir las consecuencias del decadente sistema sanitario cubano, donde las ambulancias no son suficientes ni ofrecen servicio de emergencia.

"Día triste en nuestro municipio, otro joven lleno de vida, muerto por malas decisiones, por problemas que seguro hablando se hubieran resuelto, sirva de experiencia a los jóvenes, salir de casa con un arma del tipo que sea, puede parar en estas desgracias, mis condolencias a sus padres que ya nunca más serán los mismos", exclamó otra persona.

Recientemente otro homicidio conmovió a ciudadanos cubanos, cuando un custodio de una escuela fue asesinado en Santa Clara. La víctima del presunto crimen se llamaba Miguel Contino Moro, “un señor, según me cuentan, que vivía solo y era amigo de todos”, describió un activista.

A inicios de este mes, un campesino residente en el municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, fue asesinado a machetazos y su cuerpo escondido dentro de un saco en el baño de su vivienda.