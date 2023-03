La Diosa protesta en Clásico Mundial de Béisbol: Quien apoye eso también es culpable

La Diosa se ha sumado a la protesta de los aficionados cubanos en Miami a quienes les impidieron entrar al partido de Cuba y Estados Unidos con camisetas donde se lee la consigna “Patria y Vida” y afirmó que quien apoye eso "también es culpable".

"Yo tengo un solo concepto, no nos equivoquemos cubanos miremos las cosas como están, aquí están virando para atrás a todo el que tenga carteles de patria y vida y me tocó ponérmelo en mi cara, todo está mezclado hace mucho tiempo. Me tuve que ir de mi país por su culpa y quien apoye eso también es culpable", escribió La Diosa momentos antes de iniciar la disputa por un pase a la final en el Clásico Mundial de Béisbol que se juega en el estadio LoanDepot Park de Miami.

Captura de Facebook / La Diosa

Cubanos en Miami denunciaron que la seguridad del estadio de los Marlins les impidió ingresar al partido con camisetas donde se lee “Patria y Vida” en la previa del juego Cuba-EE.UU. de este domingo.

“Estadio de los Marlins, país libre, Clásico Mundial, no dejan a la gente entrar con los que les de la gana en el pulóver. Allá adentro está mandando Fidel Castro. Mira cómo los hacen quitarse el pulóver”, comentó un aficionado en un video.

Aunque previamente se había informado que la organización de los Miami Marlins autorizaría a los aficionados que lo desearan a ingresar al LoanDepot Park con pancartas, banderas cubanas y camisetas que llevaran consignas, las autoridades negaron el paso a quienes acudían con letreros de contenido político.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, había anunciado que el equipo de los Marlins finalmente dio la autorización, pues la reglamentación del estadio de los Marlins no permite ingresar con pancartas de contenido político.

Durante esta conferencia, el alcalde y miembros de organizaciones del exilio cubano en Miami mostraron su rechazo a la participación de la selección cubana en el Clásico Mundial de Béisbol.