Psicólogo Manuel Calviño es dado de baja de la libreta por error de la OFICODA

El conocido psicólogo cubano Manuel Calviño relató en su programa televisivo Vale la Pena que fue dado de baja de la libreta de abastecimiento por error en la Oficina de Control y Distribución de Alimentos (OFICODA).

Calviño, que desde la pandemia de Covid graba el espacio desde su casa, inició la emisión del martes pasado fuera de cámara, al parecer para burlarse de lo que le había comunicado la entidad: que estaba fuera del país y por eso era baja de la tarjeta.

Según relata la emisora holguinera Radio Angulo, el psicólogo volvió a ponerse delante de la cámara para explicarle a los televidentes que le enviaron por WhatsApp una foto de un cartel de una OFICODA en La Habana, que decía que los fallecidos, reclusos y personas inscritas en la libreta y que estén en el extranjero, debían presentarse de manera urgente o serían multados.

"El mensaje estaba mal redactado y con faltas de ortografía", recalcó él.

Calviño aprovechó el suceso para recordar que a veces, cuando las personas se focalizan demasiado en su trabajo en la computadora, no observan bien lo que pasa a su alrededor y se cometen errores.

También aclaró que ya había sido de alta en la oficina.

En febrero, la periodista italiana Ida Garberi, residente permanente en Cuba desde hace 20 años, perdió el derecho a comprar con la libreta de racionamiento, según le informó una funcionaria de la OFICODA de La Habana.

"En diciembre, compré sin problema el módulo para los núcleos familiares, no pude alcanzar el detergente pero me explicaron que en el mes de enero, me darían los faltante. ¡Sorpresa! En la compra de enero, que como sea fue el sábado 4 de febrero, no estaba en el listado", explicó.

La italiana se dirigió a la OFICODA de la calle E, entre 19 y 21, municipio Plaza de la Revolución, y le dijeron que los extranjeros no tenían derecho a la compra.

"Como si con 3,790 pesos mensuales pudiera comprar todo en el mercado negro", lamentó.

A finales de enero, el gobierno de La Habana comenzó a revisar que no haya fallecidos, reclusos y personas fuera del país en la libreta de abastecimientos, para la venta de los módulos de cinco alimentos que se entregan desde diciembre pasado.

La cadena de Tiendas Caribe y la dirección provincial de Comercio inspeccionaron el registro de consumidores para comprobar los núcleos reales que existen.

"Existían personas que tenían más de una libreta, fallecidos hace más de cinco años que aún figuraban como consumidores, otros casos que se habían ido del país", dijo a Cubadebate Yamilé Álvarez Trejo, jefa del departamento comercial de Tiendas Caribe.

La directiva explicó que ese mecanismo de control permite tener mejor organización y eliminar irregularidades de los trabajadores de las tiendas o los facilitadores de las colas, que usaban su posición para revender productos y cometer ilegalidades.

Sin embargo, como casi siempre sucede en Cuba, tanto control no significa que las cosas marchen bien.

Esta semana trascendió que en días pasados, 5,300 núcleos familiares, casi el 20 por ciento de los registrados en la capital, desaparecieron del sistema automatizado de compras implementado en La Habana para vender los cinco productos básicos que se comercializan en CIMEX y Caribe.

Los núcleos que desaparecieron del segundo ciclo de venta de productos no fueron incluidos en el listado digitalizado para expedir los tickets de compra y más de 2,000 consumidores denunciaron el hecho, reveló Tribuna de La Habana.

La digitalización de los núcleos se hizo mediante el sistema de la empresa XETID, perteneciente a la Universidad de Ciencias Informáticas, e intervinieron también otros organismos como Comercio, refirió la nota, e indicó que "se realizará una evaluación integral para depurar responsabilidades en esta situación adversa ocurrida en la capital", sin precisar la causa de la omisión.