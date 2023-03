Cubanas preocupadas por calidad de la leche para sus niños: “¿Es posible que no sea de vaca?”

Madres cubanas expresaron su preocupación por la calidad de la leche que el Estado vende en las bodegas para sus hijos menores de siete años, y se preguntaron por su composición y su procedencia: “¿Es posible que no sea de vaca?”.

Una publicación en el grupo ‘Cardenenses en Facebook’ denunció los problemas que enfrentan las familias de esa localidad matancera con la distribución de leche racionada para niños, que van desde los horarios de despacho, hasta la calidad del alimento que estos consumen.

“En días recientes una amiga se me acercó preocupada porque su niño de dos añitos no quería tomar [leche], y cuando ella la probó… se percató de un sabor para nada agradable al paladar. Incluso se le asemejó al conocido yogurt de soya”, publicó una usuaria en el grupo de Cárdenas.

En un primer momento la madre pensó que podía deberse a que la leche “se había descompuesto por la mala manipulación que tuvo entre el horario de llegada, de compra y de cocción”, pero al probarla notó que el problema era otro: un sabor desagradable, inusual en la leche de vaca, parecido al “yogurt de soya”.

“Es sabido por todos que, en ocasiones, [la leche] se recibe en altas horas de la noche, incluso de madrugada, cosa que no debería ocurrir porque los niños dependen de ella para desayunar… Pero está publicación va un poco más allá”, señaló la denunciante.

¿Cuál es la procedencia y composición de la leche que están tomando los niños en Cárdenas?, se preguntó la autora de la publicación, señalando que su hijo rechazaba esa leche, lo que la obligaba a tener que recurrir al mercado negro. “¿Es posible que la leche que estén vendiendo no sea de vaca?”.

El post fue comentado por otras usuarias del grupo que también expresaron sus dudas sobre la leche que se expende en las bodegas de forma racionada a los niños menores de siete años, únicos beneficiarios de ese alimento en la canasta básica con precios subsidiados por el Estado.

“Eso no es leche de vaca. Todos estamos con la misma incógnita”; “Es que no sabe a leche y tiene un olor raro, como a yogurt de soya. Parece cortada, y no lo está”, describieron algunas de las usuarias.

Otra relató que a su hija la leche le parecía “muy dulce. Incluso la boté, porque pensé que estaba mala. Pero no, es que es diferente. Parece que está elaborada o manipulada… solo ellos sabrán”.

“A estas alturas nada me sorprende, pero sí creo que al menos deberían dar una explicación”, consideró la autora de la publicación, que reconoció que “la leche ha sido un tema de debate en los últimos tiempos”.

A mediados de febrero, las autoridades matanceras reconocían que muchos niños de la provincia habían dejado de recibir la leche fluida de su cuota por un déficit causado, principalmente, por el impago a ganaderos de la provincia.

De los 39,000 litros diarios que requiere el consumo racionado en la provincia, solo se estaban recibiendo 25,000. Así lo explicaba a Girón el director comercial de la Empresa de Productos Lácteos de Matanzas, Reinaldo Rodríguez Martínez, reconociendo que ante el déficit habían tenido que sustituir la leche por su versión en polvo, llegando incluso a faltar del todo durante días.

La crisis de la industria láctea es un problema que se extiende por varios territorios. En muchos de ellos, los retrasos en los pagos a los campesinos son el detonante del déficit que afecta a las poblaciones más vulnerables.

En algunas provincias los productos lácteos han triplicado su valor por la ausencia de estos en el mercado. En otras, la escasez ha obligado a familias a darles agua con azúcar u otros sustitutos a los niños que no pueden acceder a la leche.