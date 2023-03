Ancianos cubanos sin condiciones para vivir: “La chequera no nos alcanza para nada”

Muchos ancianos cubanos viven sin las condiciones necesarias para subsistir y padecen la indolencia del gobierno que les entrega una pensión que no les alcanza para cubrir sus gastos.

En un reportaje publicado en Youtube por el medio independiente Cubanet, varios ancianos cubanos compartieron sus testimonios sobre la difícil vida que llevan porque la chequera no es suficiente.

José Ramón Barca González, de 81 años, residente en Banes, Holguín, contó a ese medio que con 1,678 pesos cubanos deben sobrevivir su esposa y él.

El matrimonio, sin posibilidades de un ingreso extra, deben afrontar su dura realidad pues ambos padecen enfermedades y el señor está prácticamente ciego, contó.

Otra anciana residente en la misma localidad, asmática, agregó que no tiene ni fogón ni refrigerador donde guardar sus medicinas, mientras mostraba las precarias condiciones de su domicilio.

Edesia Amalia Jorge Pérez, quien también ofreció su testimonio de sus condiciones de vida, extremadamente humildes, relató que no puede caminar y debe moverse en una silla de ruedas que se ha roto con el paso del tiempo.

La anciana, que fue combatiente junto a su familia, ha tenido que soportar las respuestas del gobierno que aduce que "hay más casos más malos".

La señora, que padeció un derrumbe total a causa del huracán Ike, no tiene más que la silla de ruedas para sentarse, pues no ha podido acceder al subsidio ofrecido por el régimen porque su pensión es muy poca.

"Vinieron haciendo paripé de que me iban a ayudar y mentira", dijo la señora quien no sabía qué almorzar ese día porque no le alcanza el dinero.

Otra entrevistada narró cómo dedicó su vida a incorporarse a las tareas que le ordenaba el régimen, trabajó horas extras y solo recibe una chequera de 1,578 que no le alcanza "ni para comer ni para comprar los medicamentos que necesito".

La precaria situación de estos entrevistados no dista mucho de la de otros que han explicado que apenas pueden sobrevivir con pensiones que oscilan alrededor de los 1,500 pesos.

En Cuba, la cuantía mínima para los jubilados está establecida en 1,528 pesos para quienes se retiran por edad o invalidez total, y en 1,070 para los pensionados por viudez.

El gobierno cubanos ha dejado en el desamparo a miles de personas de la tercera edad. Sin el mínimo para acceder a tratamientos médicos, sus familiares han debido pedir ayuda en redes sociales para encontrar una forma de contribuir al bienestar de sus allegados.