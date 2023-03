Joven cubano pregunta si algún candidato no pertenece al PCC y se va sin votar

Un cubano expreso político acudió el domingo al colegio electoral ubicado en los bajos de su casa, y tras preguntar si había algún candidato que no perteneciera al PCC, se marchó sin votar.

"Yo quería ejercer mi voto, pero es que no hay ningún candidato que no pertenezca al Partido Comunista, yo por miseria y reprensión no voto", dijo Armando Sardiñas Figueredo, quien cumplió 10 meses de trabajo forzado en la agricultura por su participación en las protestas del 11 de julio.

Armando compartió en su cuenta de Twitter el video de su pequeño intercambio con los que estaban al frente de la mesa electoral.

"¿Hay algún candidato que no pertenezca al PCC por el que se pueda votar?", preguntó con ironía.

Cuando una de las responsables le respondió que leyera las biografías de los dos candidatos, él añadió: "Quería saber si había alguno que perteneciera a la oposición".

En declaraciones a Martí Noticias, el joven afirmó que su pregunta fue algo espontáneo.

"Cuando yo regreso de la calle, me encuentro con un cartel que decía: 'Que nadie se quede sin votar'. Desde que lo leí, en ese momento, me dio por empezar a grabar, y se me ocurrió esa pregunta, que si todos los candidatos que se encontraban para elegir eran del PCC. Obviamente, yo sé la respuesta...", explicó.

Armando añadió que su objetivo fue mostrarles a quienes piensan que en Cuba hay elecciones democráticas, que allí "solamente existe un partido comunista", y que todos los "candidatos que hay en estas elecciones pertenecen a ese partido".

El manifestante del 11J detalló que en su cuadra instalaron otro colegio electoral en la esquina, y que él se pasó casi todo el día en el balcón mirando la entrada de las personas; por eso podía confirmar que fueron muy pocas (menos de 100), a votar.

En otro tuit, publicó la foto de ese colegio, y según contó, al asomarse vio que todos los que estaban al frente del colegio estaban durmiendo "arriba de la mesa".

"Tienen hasta música triste puesta en esta urna, llevo el día entero mirando para ahí y no creo que hayan entrado más de 100 personas", comentó.

La afirmación de Armando coincide con lo que encontró la activista Diasniurka Salcedo Verdecia en un recorrido el domingo por varios locales de votación.

"Nadie me lo contó, ¡lo vi con mis ojos! Colegios vacíos. Me tumbaron el Internet pero, jajaja, siempre a uno Dios lo ayuda", dijo en su Facebook, donde compartió varios videos tomados en diversos colegios.

El gobierno cubano reportó un 75.9 % de participación en las elecciones del 26 de marzo para seleccionar a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La presidenta del Consejo Electoral Nacional (CEN), Alina Balseiro, informó los resultados preliminares del proceso, y detalló que 6,164,876 personas ejercieron el derecho, lo que representa el 75.92 % del padrón electoral.

Tras darse a conocerse las cifras oficiales de los comicios, Díaz-Canel indicó en su Twitter que esas cifras son "un jonrón limpio".

"Confiamos en nuestro pueblo que salió a defender la revolución, a pesar de las draconianas medidas de Estados Unidos, a pesar de la feroz campaña y los llamados al abstencionismo", agregó.

A pesar de lo que intenta hacer creer el régimen, organizaciones de la sociedad civil y observadores independientes reportaron una baja asistencia a los colegios electorales durante la jornada de votaciones.

Los perfiles en redes de la campaña "Cuba dice No a la dictadura" registraron baja participación en colegios de La Habana, Santiago de Cuba, Sancti Spíritus, Artemisa y otras provincias.

"En el colegio electoral No. 2, circunscripción 42, del consejo popular Cruz Verde, municipio El Cotorro, en donde están inscritos 649 electores y donde se 'ratifican' a los candidatos Álvaro López Miera, ministro de las FAR, y Reinier Guillén Otero, director general de Antillana de Acero, a las 8:00 a.m., una hora después de la apertura del colegio, se reportaba una participación de 16 votantes, la mayoría personas de la tercera edad, lo que significa un 2.4 % de participación en este colegio", refirió la campaña.