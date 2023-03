Díaz-Canel: "Nuestro pueblo salió a defender la revolución"

El mandatario Miguel Díaz-Canel aseguró que el pueblo cubano salió a defender la revolución en las Elecciones Nacionales que tuvieron lugar este 26 de marzo.

"Desde el domingo lo dijimos, confiamos en nuestro pueblo que salió a defender la revolución, a pesar de las draconianas medidas de Estados Unidos, a pesar de la feroz campaña y los llamados al abstencionismo. Cuba Ganó: 75.92% de participación 72.10% votó por todos", dijo Díaz-Canel en Twitter.

A pesar de la baja participación que hubo, el gobernante señaló que la jornada electoral para elegir los candidatos a Diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular fue una fiesta llena de "alegría" y "victorias".

"Este domingo fue un día de fiesta, de alegría, de confirmación, de convicciones. Y nuevamente tuvimos una victoria revolucionaria, una victoria de nuestro pueblo", comentó en Twitter.

Díaz-Canel votó en el colegio electoral No. 1 de la circunscripción 44 del distrito electoral No. 3 de Santa Clara, ciudad por la que es candidato a Diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Hizo en sus intervenciones sobre estas elecciones, algunas referencias al juego de pelota entre Cuba y Estados Unidos, en el V Clásico Mundial de Béisbol, donde la isla fue derrotada 14 carreras contra 2.

"Hay números que dicen más que las palabras: el 75,92 % de participación y el 72,10% de VOTO UNIDO, en medio de tantas dificultades, es un jonrón limpio", dijo este lunes en Twitter para intentar resaltar los resultados de participación en las Elecciones Nacionales y exacerbar el sentimiento nacionalista.

Anunció que la nueva legislatura de la Asamblea Nacional debe reestructurar el sistema de trabajo diputado/población; crear leyes que apoyen la nueva Constitución de la República; e impulsar estrategias que permitan superar la crisis económica y social actual.

El gobernante hizo declaraciones a la prensa. Respondió a la pregunta sobre cómo la migración afecta este proceso de elecciones. En este sentido es importante recordar que en 2018 el padrón electoral fue de 8,639,989 electores y en 2023 fue de 8,120,072, lo que deja un decrecimiento de 519.917 electores.

"Nos preocupa porque se van mujeres en edad de reproducción y es muy importante cambiar la dinámica demográfica. Se van cubanas y cubanos que queremos que estén aquí, que tengan un proyecto de vida en su país. Se nos va fuerza de trabajo calificada, pero siempre pienso que al final una parte importante de ellos regresará, porque esta es su patria", dijo.

Especificó que también hay muchos cubanos que han tomado un camino de no regreso al país, "porque no están con la revolución" y para ellos no habrá vuelta a la patria.