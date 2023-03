Yordenis Ugás: Estar entrenando y trabajando duro otra vez es todo lo que le había pedido a Dios

El boxeador cubano Yordenis Ugás compartió una foto en su local de entrenamiento, donde ya se prepara para su próximo combate.

Ugás señaló que el último año ha sido muy duro, porque ha tenido que estar batallando con su salud y "sanando las heridas de la guerra", pero se mostró agradecido por lo que ha logrado.

"Estar aquí, gracias a Dios, entrenando y trabajando duro otra vez, es todo lo que le había pedido a Dios", dijo en su cuenta de Instagram.

Hace unas dos semanas, anunció a sus fans su próxima pelea contra el estadounidense Mario Barrios por el campeonato interinos de 147 libras, algo que lo tiene feliz y emocionado.

Según Ugás, Barrios es un peleador "sólido, joven, fuerte y hambriento", que ha sido derrotado dos veces en grandes escenarios por otros dos grandes: los también estadounidenses Gervonta Davis y Keith Thurman.

"Ya saben mi historia con ese cinturón (verde). He fallado tratando de ganarlo dos veces contra (Porter y Spence). Vamos por ese cinturón una tercera vez. Quedan todavía unos cuantos meses. Tenemos una pelea dura. A trabajar. Todo el mundo sabe que mis pelea son de ustedes y a quienes represento", afirmó.

El cubano recordó que su combate será después de 15 o 16 meses de haberse enfrentado con Errol Spence, quien lo derrotó en abril pasado en la pelea por el título mundial.

"Tendré que responder algunas preguntas (sobre mi ojo), no soy de hablar mucho, ni alardear, así que esa noche se responderán solas", precisó.

En diciembre, el púgil tuvo una cita con la doctora que le operó su ojo derecho de las graves lesiones que sufrió en la pelea contra Spence, y la especialista le confirmó que seguía mejorando cada vez más.

"Ese ojo mío salió al dueño, un guerrero, un valiente. Al principio de la cirugía me dijeron que iba a necesitar espejuelos, ahora me dicen que no. Atrás han quedado ocho meses de dolor, presión, visión doble, y aún así tengo 20-20 de mi visión", dijo.

En aquel momento aún no había regresado a los entrenamientos.

"Mi equipo no tiene ningún apuro conmigo. (...) La noche que regrese al boxeo, con el favor de Dios lo haré como uno de los mejores peso welter del mundo. Los que me odian, que seguro muchos querían que me quedara tuerto, lo siento, están jodidos", recalcó.

En septiembre, Ugás anunció que había empezado a soñar con el regreso al boxeo, pues su ojo derecho mostraba una notable mejoría y los médicos lo autorizaron a entrenar sin restricciones.

"Ha sido un proceso difícil, mirando las cosas dobles, con dolores, pero nunca estuve molesto, ni de mal genio, porque soy un guerrero y esto fue una herida que he llevado con orgullo (a veces tienes que estar dispuesto a morir por lo que amas)", dijo entonces.