Yailin presume de curvas semanas después de ser mamá: "Feliz por embarcarme a una nueva etapa en mi vida"

Yailin La Más Viral, ex de Anuel AA

Yailin La Más Viral presume de tipazo dos semanas después de ser mamá. La cantante dominicana, que ya está trabajando de nuevo en los estudios de grabación, dio a luz a su hija a mediados de marzo y no ha tardado en mostrar cómo se encuentra su cuerpo tras la llegada de la bebé... ¡y está estupenda!

Luciendo un precioso vestido de colores aparece en la nueva publicación de Instagram que colgó, en la que también se ha sincerado sobre la etapa en la que se encuentra en su vida.

La ex de Anuel AA posó de espaldas junto a un auto con la puerta abierta. Lo hizo con un vestido que mezcla los colores granate, amarillo y marrón. una prenda muy favorecedora que resalta las curvas de la mamá de Cattleya, que está radiante a tan solo unas semanas de haber dado a luz.

Con las miras puestas en su futuro más cercano tras la llegada de su primera hija, la joven de 20 años se encuentra feliz por embarcarse en esta nueva etapa de su vida. "Este es el comienzo de un emocionante viaje hacia el crecimiento personal y el logro de mis objetivos", contó al pie de la publicación, desvelando que está muy enfocada en sí misma y en continuar superándose.

"Cada comienzo trae consigo nuevas oportunidades y posibilidades, y aunque puede ser intimidante, también es una aventura para aprender, crecer y descubrir nuevas habilidades y fortalezas", agregó la recién estrenada mamá.

Un reflejo de este nuevo capítulo que comienza tras la llegada de su hija es la música en la que se encuentra trabajando.

Hace tan solo unos días, sorprendió con el adelanto de su próximo lanzamiento musical, un tema de bachata que grabó junto a Shadow Blow acompañada de una romántica letra que dice: "Siempre que tú quieras llámame, si me necesitas abrázame, si ves mis defectos mejórame, no me dejes sola acompáñame".

Un estilo diferente al que tiene acostumbrados a sus fans y con el que causó alboroto entre sus incondicionales, que no se esperaban este cambio de registro en la música de Yailin.

¿Con qué más sorprenderá la mamá de Cattleya en este nuevo capítulo de su vida?

