Mala conexión de ETECSA desespera a los cubanos

La mala conexión a Internet en Cuba es algo que desespera a los usuarios, que pagan altas sumas a la empresa ETECSA por un servicio que, lejos de mejorar, empeora cada vez más.

"¿Qué mal hicimos en la vida anterior para merecer a ETECSA?", preguntó en Facebook el artista y activista político Manuel de la Cruz.

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de quejas de internautas que sufren el mal trabajo de la empresa estatal al momento de intentar conectarse a la red de redes.

"La conexión está tan mala en Cuba que me pregunto ¿para qué coño ETECSA vende servicios? No ofrezcan más recargas para la porquería de servicio que dan", demandó la usuaria Patricia Montse Serrat.

Muchos tratan de comunicarse mediante el modo avión, una técnica para intentar recuperar la conexión, pero ni siquiera eso les da resultado.

"Pon en modo avión, quita el modo avión. Activa el VPN, desactiva el VPN; activa el otro VPN y quita y pon el modo avión. Ya, así tengo conexión los próximos 15 minutos. Luego repetir los mismos pasos a ver si vuelve la conexión porque todo cambia", describió el tuitero identificado como davidholamigente.

"Le he metido tanto el modo avión al teléfono ese, que ahorita me salió una aeromoza y me dijo: 'Papa, si sigues te voy a bajar ese...", bromeó el humorista El Habanero.

El escritor, fotógrafo y periodista independiente cubano Ariel Maceo Téllez denunció el jueves que estaba sin conexión de datos móviles desde las 3:00 pm.

"Marca que sí, que tengo señal pero nada. Pongo modo avión y quito modo avión pero no funciona. Saben que otra cosa no funciona? El socialismo", dijo en su Twitter.

Por su parte, el periodista Junior Hernández Castro hasta le dedicó un poema a ETECSA, y afirmó que está pensando si en el Pico Turquino habrá conexión.

"Yo ya no sé si subirme encima de la azotea. O si al final mejor sea tragar en seco y rendirme. Aburrido estoy de irme de la sala a la cocina. ¡Y la conexión cochina...! No sigo más, ¡que me altero! Se los juro, caballero. ¡Mi salud ETECSA arruina!

No me sale la 3G, por mucho que hago el intento. Ni un H+, no les miento. Y me preguntó por qué. No existe la LTE, y si existe, no descarga. Los estados ya no cargan, el audio nunca se envía. Y ETECSA, loca y perdía, anunciando una recarga.

Uso tanto el modo avión, que parezco ya turista, y me muevo por la pista en busca de conexión. Reinicio, vuelvo a la acción, mas la señal me repele. Y aún dicen por la tele que un cable están instalando. ETECSA viene avanzando. Avanza... y eso nos duele".

El diseñador Carlos David Fuentes sugirió cambiar el logo de la empresa por uno nuevo, que recoge el sentir de muchos cubanos.

"Propuesta de logo para ETECSA, mejor empresa de telecomunicaciones de Cuba", ironizó.

Hace unas dos semanas el monopolio estatal de las telecomunicaciones anunció una afectación en sus servicios en tres provincias, debido a labores de mantenimiento sobre la red 3G, que durarían varios días.

"Mientras se estén ejecutando estas acciones técnicas, podrá percibirse afectación en el funcionamiento de los servicios, por lo que los trabajos se realizarán en los horarios de menor tráfico de voz y datos", precisa la nota.

El anuncio llenó de indignación a los usuarios, que le recordaron a la empresa que su servicio tiene dificultades todo el año.

"Dicen en estos días, jajaja, yo hace meses no sé lo que es una conexión decente", replicó uno.

"Cada vez que hacen un mantenimiento la conexión queda peor. De tanto poner el modo avión mi teléfono piensa que me fui y me está pidiendo recargas", señaló otro.

"Yo pensé que trabajaban en la red las 24 horas del día...", ironizó un tercero.

"¿A alguien más se le activó la opción de 5g en cuba con la actualización ios16.4", preguntó recientemente el usuario CubaGeek en su cuenta de Twitter.